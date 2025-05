Beatriz Archidona paralitza 'De Viernes' pel que s'ha emès de María Teresa Campos

L'última entrega de 'De Viernes' es va convertir en una de les més tenses fins a la data. El programa va comptar amb la participació de Belén Rodríguez, qui va acudir per respondre a les paraules que Terelu Campos li va dedicar en l'emissió anterior. El que semblava una entrevista més va acabar deslligant una tempesta en directe que va obligar a intervenir a Beatriz Archidona.

Durant anys, les col·laboradores van compartir una amistat gairebé familiar, que es va trencar de forma abrupta després del que Belén Rodríguez descriu com una etapa de "assetjament" derivada de l'entorn de 'Sálvame'. La col·laboradora no va dubtar a assenyalar directament a Terelu Campos com a part del problema: "Se'm va sotmetre a un assetjament, fins i tot dins del meu domicili. Es narrava el que feia jo dins i Terelu era una de les presentadores del programa".

"Em van fer molt de mal, jo no hauria estat capaç de fer-li això. Va ser còmplice i col·laboradora necessària", va explicar Belén Rodríguez. A més, va revelar que Terelu li va impedir acomiadar-se de María Teresa Campos en els seus últims dies, un episodi que va afegir encara més dramatisme a l'entrevista.

| Mediaset

L'ambient es va tensar encara més quan 'De Viernes' va emetre un vídeo que incloïa imatges de la presentadora difunta, cosa que va provocar una forta reacció de Carmen Borrego, present a la sala VIP. En ser preguntada pel que va succeir, la tertuliana no va amagar el seu malestar: "Estic enfadada perquè em sembla que el redactor que ha muntat les imatges de la meva mare segurament tindrà mare i comprendrà que és innecessari posar les imatges que s'han posat aquesta nit en aquest programa".

La contundència de les seves paraules va portar a Beatriz Archidona a prendre cartes en l'assumpte en ple directe. La presentadora de 'De Viernes', visiblement seriosa, va decidir respondre en nom de tot l'equip: "T'he de dir que tens tota la raó. Són totalment innecessàries i per part nostra, parlo en nom de tots els meus companys, et demanem disculpes".

Encara que Carmen Borrego va acceptar les disculpes, va deixar clar l'impacte emocional que li va generar el moment: "M'he quedat amb una cara... Enteneu-ho, se m'ha tallat el cos".