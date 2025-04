La 1 cancel·la l'estrena de 'Mañaneros 360' amb Javier Ruiz per un motiu de pes

Es cancel·la l'inici dels nous matins de La 1 previst per a aquest dilluns 21 d'abril. La cadena tenia previst començar una nova etapa de 'Mañaneros 360', de la mà d'Adela González i Javier Ruiz. El programa mantindrà la seva essència, com el matinal amb més equips desplaçats als llocs on es produeixen les notícies, però també donarà més pes a l'anàlisi i la investigació. A més, incorpora públic al plató, renova el seu estudi i la seva imatge gràfica i avança el seu horari habitual: de dilluns a divendres a les 10:35h.

No obstant això, després de la notícia de la mort del Papa Francesc, RTVE ha modificat la seva programació, deixant fora l'estrena de 'Mañaneros 360'. Inicialment, 'La Hora de La 1' ha allargat la seva emissió fins a les 11:30h, una hora més de l'habitual. Just després, en comptes de 'Mañaneros 360', els serveis informatius de RTVE han seguit amb la cobertura. Per tant, l'estrena de Javier Ruiz al capdavant del matinal haurà d'esperar, almenys, fins dimarts.

Cal destacar que, en aquesta nova etapa, Adela González repasarà cada dia les principals notícies d'actualitat i successos juntament amb el seu habitual grup de col·laboradors. Per la seva banda, Javier Ruiz s'incorpora per parlar dels temes que ocupen i preocupen la societat. El reconegut periodista abordarà de manera àmplia tot el relacionat amb el consum, l'economia o com afecten les decisions polítiques al dia a dia de la ciutadania.

| RTVE

Precisament, els ciutadans i ciutadanes seguiran sent grans protagonistes del programa i es potenciarà la seva presència amb el públic al plató. Les seves històries i testimonis ocuparan gran part de l'espai. 'Mañaneros 360' donarà veu a persones que visquin o hagin viscut algun dels temes tractats i vulguin participar en les diferents taules de debat.

A més, 'Mañaneros 360' també estrenarà noves seccions, com l'"Observatori de preus", centrada en el consum i en l'evolució del preu de productes representatius. Així com "Immobiliària 360º", que abordarà una altra de les grans preocupacions de la societat actual, l'habitatge, des de diferents punts de vista.