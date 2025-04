La conversa de Cristina Abad que dona un gir de 180º al seu paper a 'Valle Salvaje'

Úrsula, personatge de Cristina Abad, tindrà una reveladora conversa amb la seva tia. Aquest dimarts 22 d'abril, a les 15:50h, els espectadors poden gaudir d'un doble capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Úrsula va començar a guanyar terreny a la seva cosina Adriana per la seva bona relació amb en Pedrito, però també pel seu acostament a en Rafael. La sembra havia començat a 'Valle Salvaje' i la pressió va augmentar, per la qual cosa en Bernardo va avisar en Leonardo de la importància d'aquesta etapa. No obstant això, en Julio, molest en veure com el seu oncle donava suport al jove, li va demanar que el pressionés perquè abandonés com més aviat millor.

Per la seva banda, Atanasio, preocupat per Raimunda, va fer a Matilde una terrible confessió sobre si mateix. A més, Raimunda va començar a veure Matilde amb altres ulls després de descobrir la veritat sobre la seva història. La tensió entre Victoria i Mercedes va continuar en augment i ambdues van aprofitar qualsevol oportunitat per llançar-se retrets, fins i tot en presència de José Luis.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Rafael i Úrsula comencen a passar cada vegada més temps junts, i la seva complicitat és evident per a tothom. La situació no passa desapercebuda per Adriana, que no pot evitar sentir-se incòmoda. El canvi en Rafael també és visible, la seva actitud es suavitza, per la qual cosa Victoria i José Luis no tarden a detectar aquest gir com una bona senyal.

A més, Úrsula, personatge de Cristina Abad, tindrà una reveladora conversa amb la seva tia que il·luminarà les seves veritables intencions a 'Valle Salvaje'. Per la seva banda, Leonardo no cessa en el seu afany de treballar a destall per obtenir el perdó de Bàrbara. Cegat pel desig de redimir-se, ni s'imagina que aquest esforç podria tenir conseqüències greus per a la seva salut.