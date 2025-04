La 1 posa per fi data d'estrena a 'The Floor', un concurs presentat per Chenoa.

Després de mesos de promoció, La 1 ja ha posat data d'estrena al retorn de 'The Floor', presentat per Chenoa. El concurs serà una de les grans apostes de l'ens públic per al seu prime time aquesta primavera. Per tant, 'The Floor' arribarà a La 1 aquest dimecres 23 d'abril a les 22:50h.

'The Floor' és un emocionant concurs on 100 participants competeixen per dominar un gegantí tauler digital dividit en cent caselles, cadascuna de les quals representa una categoria de coneixement diferent. El joc és simple: reptar els teus oponents, guanyar les seves caselles i conquerir tot el tauler. En successius duels ràpids i intensos, els participants han d'identificar imatges, sons o respondre a preguntes més ràpid que els seus rivals.

Amb cada casella conquerida, el domini es concentra en menys persones, els duels es tornen més emocionants i les eliminacions més tenses.

| RTVE

Repartits de forma paritària entre homes i dones, els concursants de 'The Floor' representen una mostra de la societat espanyola: diversa i multicultural. Provenen de 27 províncies, des de Sevilla i Cantàbria fins a Madrid, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife, i aporten una riquesa d'experiències i trajectòries úniques. Les seves ocupacions són tan variades com sorprenents: dissenyadora de moda, bròker, ebenista, taxista, hidrogeòloga, perruquer, tatuadora, il·lusionista o criminòloga, entre moltes altres.

A més, hi haurà categories i temes molt diversos com política internacional, personalitats rellevants, cos humà, escriptors, ciutats del món, reialesa, pintures, edificis emblemàtics, o Hollywood daurat. Arribant a sèries de televisió, Eurovisió, Harry Potter, escuts de futbol, calçat, Steven Spielberg, races de gossos, matrícules de cotxes, Disney o sons quotidians.

Al final de cada entrega, els concursants opten a un premi. Qui obtingui més caselles en cadascun dels quatre primers programes s'emportarà 5.000€; i en els tres següents 10.000€. Mentrestant, la persona guanyadora del concurs, qui aconsegueixi fer-se amb tot el tauler després de vuit setmanes, s'emportarà un espectacular premi de 100.000€.

'The Floor' és un format original dels Països Baixos creat i distribuït per Talpa Studios. De fet, ha estat adaptat en tan sols un any i mig en 15 països com Estats Units, França, Itàlia o Alemanya.