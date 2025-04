Timur fa un gir de 180º a 'Renéixer' amb la seva última decisió sense retorn

Antena 3 emet aquest dimarts 22 d'abril, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar va anunciar que el banc havia anul·lat la venda de la mansió, però Timur la va interrompre per informar que anava a demanar la custòdia d'Umay. La filla d'ambdós només volia viure una temporada amb el seu pare per molestar Rengin, però no volia marxar de manera definitiva. La mare de Seren va intentar que la seva filla avortés, però, per sort, no va ser capaç i va seguir endavant amb el seu embaràs, encara que no tingués el suport de la seva pròpia mare.

Bahar va recuperar la seva feina a l'hospital i tots els residents la van rebre amb molt d'afecte. Sureya es va preocupar per Evren i va voler acomiadar-se d'ell, però aquest va continuar molt enfadat i es va mostrar distant. Finalment, Sureya va abandonar el seu lloc com a metge en cap i el càrrec seria ocupat per Timur o Evren.

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Evren intenta explicar a Bahar que només va voler respectar Sureya. Cerca desesperat que Bahar el perdoni, però ella tem endur-se una altra decepció després d'haver confiat en ell. A més, Aziz i la seva família acudeixen a casa de Seren per demanar la seva mà.

Encara que Evren està preocupat per Cem, ja que no es relaciona amb ningú a l'orfenat, no es veu preparat per cuidar d'ell com un germà gran. Aziz es disculpa amb Evren perquè els seus sentiments es van barrejar amb la feina. Umay li demana al seu pare que retiri la sol·licitud de custòdia, però Timur diu que ja no està en les seves mans i que ho decidirà un jutge.