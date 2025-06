La 1 cancel·la avui l'emissió de 'La Revuelta' de David Broncano per un motiu de pes

Males notícies per als seguidors de 'La Revuelta' de David Broncano. La 1 ha decidit cancel·lar l'emissió del programa d'entrevistes per a la nit de dijous 6 de juny. David Broncano, per tant, compta aquesta setmana amb un dia menys d'emissió i els seguidors s'hauran d'esperar fins dilluns 10 de juny per gaudir de 'La Revuelta'.

Recordem que 'La Revuelta' és un dels formats revelació de la temporada, sent la segona opció de l'access prime time. Des de la seva estrena, promet un 13,9% de quota i frega els 4,7 milions d'espectadors únics cada nit. A més, és líder absolut entre tots els públics de 13 a 64 anys, pujant fins a un gran 20,3% en joves (13-24) i un 23,5% en adults joves (25-44).

D'aquesta manera, la cancel·lació de 'La Revuelta' ha arribat de manera inesperada a La 1. El programa d'entrevistes, però, ha estat retirat de la graella davant la semifinal de la UEFA Nations League entre Espanya i França. El partit, que s'emet dijous 6 de juny a les 20:30h a La 1, ha obligat a reestructurar la programació. Mentre que dimecres La 1 va optar per cancel·lar 'The Floor' i mantenir 'La Revuelta', dijous ha cancel·lat 'La Revuelta', mantenint després del partit 'Futuro Imperfecto' d'Andreu Buenafuente.

| RTVE

D'aquesta manera, carregat d'ironia i humor intel·ligent, 'Futuro imperfecto' torna a La 1 amb nous temes que han suscitat l'interès d'Andreu Buenafuente els darrers dies. En el seu monòleg comentarà la pujada de les temperatures, la conferència de presidents autonòmics, reflexionarà sobre el rearmament i sobre les clavegueres de l'Estat.

El programa, a més, comptarà amb les intervencions del polifacètic Raúl Cimas, expert en mil qüestions, per parlar en aquesta ocasió de l'antic Egipte. I en la seva peculiar secció de periodisme d'investigació, Carles Tamayo destapa una altra estafa.

Tampoc faltaran al teatre auditori de Terrassa on es fa el programa, els seus col·laboradors habituals: la creadora de contingut Tamara García Romero amb una nova dosi de dopamina per als més enganxats a les xarxes socials; i la música, que posarà Sergi Estella sempre amb la seva nota d'humor i originalitat.