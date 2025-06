El gran zasca del convidat de 'La Revuelta' a David Broncano en directe

La setmana per a 'La Revuelta' va començar plena de música i rialles. El programa va rebre la visita de Guitarricadelafuente, que era la seva primera vegada al programa de La 1, per promocionar el seu nou disc i gira titulada Spanish Leather.

El cantant ja havia estat entrevistat per David Broncano a 'La Resistencia', però via telemàtica a causa de la pandèmia l'any 2020. Una videotrucada que tots dos van recordar amb un cert humor i que va ser pràcticament improvisada. "A mi m'ho van dir la mateixa tarda", va revelar l'artista.

"Em van dir que un convidat havia cancel·lat a última hora i em va tocar. Jo estava de mudança postpandèmia i vaig pensar 'les oportunitats s'han d'agafar a la vida'" va expressar el cantautor recordant la vegada que va aparèixer a l'espai de Movistar+.

Tanmateix, Guitarricadelafuente no en guarda un bon record de la seva entrevista per videotrucada i no va dubtar a dir-l'ho al presentador de 'La Revuelta'. "Va ser força dolenta". David Broncano va expressar que recordava notar-lo trist i desanimat. Una cosa que va desmentir el cantant, que va revelar estar "en tensió i espantat perquè l'havien avisat una hora abans".

| RTVE

Sumat a això, en l'emissió estaven cuinant xurros mentre l'entrevistaven. "No semblava un programa seriós", va afegir Ricardo Castella a les declaracions de l'invit. "Seriós no ho era", va secundar l'entrevistat. "Que bé que ens ho passàvem, quins bons programes eren aquells. Això és qualitat televisiva", va expressar Grison amb certa ironia. Tot tenia una raó, i David Broncano ho va explicar: en el seu moment, va ser un homenatge al pare de Grison, que era xurrer.

Oblidant l'entrevista tan surrealista que li van fer, el cantant sí que va poder aquesta vegada promocionar-se i delectar tots els espectadors amb una magnífica actuació, aquesta vegada sense pantalles pel mig ni xurros.

En audiències, el programa d'ahir de 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 va quedar en segona posició en audiències en marcar un just 10,4% de quota i 1.237.000 telespectadors. Per això, 'El Hormiguero' de Pablo Motos va començar la setmana líder com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un fantàstic 17% i 2.041.000 espectadors.