Un treballador de 'La Revuelta' revela la veritable cara de David Broncano sense càmeres

'La Revuelta' de David Broncano no seria el que és sense l'equip de prop de cent persones que ho fa possible. Una maquinària que combina la part tècnica amb la creativa i que, segons el mateix presentador, és la veritable destinatària del pressupost. Un dels integrants clau d'aquest engranatge és Miguel Campos, guionista, còmic i responsable de bona part del contingut visual que acompanya les ocurrències de David Broncano.

Miguel Campos ha parlat en una entrevista amb El Español sobre com és treballar a 'La Revuelta', però també com és fer-ho sota la batuta de David Broncano. "És un tio força agradable, la veritat. És molt divertit, tot i que també estic parlant del meu cap. Què vols que digui? És que és un tio força guai i de tots els caps que em podrien haver tocat a la televisió nacional, crec que és dels millors", assegura.

"Estem còmodes amb la nostra dada d'audiència, que és brutal. Pel poc que sé d'audiències, la nostra dada està una mica més baixa que 'El Hormiguero', però per ser un programa que ha tingut d'invitats un nen que jugava als escacs, un enginyer elèctric... Penso que ningú fa un any hauria pensat que un programa en prime time tocant aquests temes aconseguiria fer un 13%", reflexiona.

| RTVE

A més, també ha parlat de la polèmica pel veto al pilot Jorge Martín: "No hi ha una guerra oberta, però, sincerament, penso que van ser dies guais de viure dins d'un programa de televisió. Van ser moments en què, mediàticament, teníem molta tensió, però després, dins del programa, ens ho estàvem passant força bé. Tinc amics que treballen a l'equip de 'El Hormiguero' i ens trucàvem per comentar".

Però més enllà de l'espectacle i les xifres, Miguel Campos valora la complicitat diària que es genera darrere les càmeres. "Les mirades que ens fem Javi Valera i jo quan passen aquelles petites coses que jo sé que no arribaran a casa perquè les tallaran, però que en Javi i jo les estem veient en directe, crec que és el més bonic. Per això crec que mola molt venir a veure en directe 'La Revuelta', és que és molt divertit", explicava.

Això sí, el ritme del programa no dona marge per a la relaxació: "Moltes vegades et demanen acudits al moment o passa alguna cosa i la càmera t'enfoca i dius: 'Joder, per on surto?'. Potser això és el més difícil, però bé també amb tota la tranquil·litat que si jo un dia no estic especialment brillant, no passa res perquè el programa continuarà molant molt"