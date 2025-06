'La Revuelta' compta amb l'absència d'un col·laborador, que és substituït en directe

L'emissió de 'La Revuelta' d'aquest dimarts 10 de juny va començar amb una imatge poc habitual a La 1. I és que el lloc de Ricardo Castella, al piano i al costat de Grison, estava buit. David Broncano, desconcertat en notar l'absència del col·laborador, es va adreçar directament a Grison per aclarir la situació, trobant-se amb evasives en forma de broma.

"Ricardo què?", va respondre Grison en ser preguntat, afegint amb sorna: "Què? Qui és Ricardo?". La resposta no només no va aclarir res, sinó que va alimentar la incertesa mentre la càmera enfocava el seient buit a 'La Revuelta'. Lluny de preocupar-se, Grison va seguir en la seva línia d'humor: "Fem com si mai hagués estat aquí, com la mare de Will Smith a 'El príncep de Bel Air'".

David Broncano, sense amagar la seva estranyesa, va assenyalar que l'absència de Ricardo Castella no és habitual. Mentre Grison ha arribat tard més d'una vegada, el cas del col·laborador és molt més estrany. "És veritat que quan falta Grison no preocupa tant com quan falta Ricardo, això vol dir que ha passat alguna cosa...", va comentar David Broncano, donant a entendre que es tractava d'alguna cosa més seriosa del que semblava.

| RTVE

Davant la manca d'explicacions, l'equip va improvisar i David Broncano es va adreçar a Sergio Bezos, col·laborador ocasional en tasques musicals, per veure si podia cobrir la vacant. "Has substituït algun dia Grison amb el beatbox, però el piano el saps tocar?", li va preguntar. Aquest ràpidament es preparava per seure al costat de Grison i cobrir, en la mesura del possible, el buit deixat per Ricardo Castella.

La incertesa es va mantenir fins ben entrada la gravació, quan David Broncano, ja immers en la preparació de l'actuació del flamant guanyador d'Eurovisió 2025, Johannes Pietsch, va deixar anar finalment una pista sobre el que havia passat. "Li diré que estan substituint el pianista habitual perquè ha tingut un accident", concloïa el presentador.

En audiències, aquest dimarts, 'La Revuelta' va assolir un 12,1% de share, congregant una mitjana d'1.468.000 espectadors. El programa de David Broncano va començar al 10,2% i va pujar fins a un màxim del 14,3% de quota.