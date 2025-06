Així ha estat el comiat de 'La Família de la Tele', amb la fugida de María Patiño

'La Família de la Tele' ha tancat aquest dimecres la seva trajectòria a La 1 amb un últim programa que no va deixar indiferent ningú. Després de 32 emissions i poc més de sis setmanes en antena, el programa s'ha acomiadat amb una entrega ambientada a l'antic Egipte, fidel al seu esperit.

L'acomiadament va començar amb una veu en off que va marcar el to místic de l'episodi: "Després del penúltim arriba l'últim. Avui aquesta família desestructurada, 'La família de la tele' s'acomiada. Emprenem un nou viatge, aquesta vegada a l'altre món..."

Un comiat amb aires de trànsit cap a l'eternitat que va convertir el plató en un viatge simbòlic a l'altre món, en línia amb la creença egípcia de la vida després de la mort. "Els seus faraons van trobar una manera d'enganyar la mort... Aquesta tarda, 'La família de la tele' finalitza el seu camí però els seus membres continuaran existint. Avui alguns d'ells se'n van de viatge rumb a la immortalitat", continuava el relat.

"Molt bona tarda, benvinguts a l'últim programa. Marxem amb la tranquil·litat d'haver-ho intentat, amb la tranquil·litat d'haver-nos esforçat...", va començar María Patiño. Aitor Albizua també va posar en valor la feina de l'equip darrere de càmeres: "Ha estat un esforç faraònic i avui us volem regalar un programa que estigui a l'alçada".

Un dels moments més emotius va ser el protagonitzat per Belén Esteban, visiblement emocionada. "Sempre estaré molt agraïda a Inés per com ha estat pendent de mi...", va dir a 'La Família de la Tele'. Inés Hernand va respondre amb afecte: "Doncs jo vull dir una cosa de Belén: ha estat la cola d'aquesta família".

Com a colofó final de 'La Família de la Tele', María Patiño, Víctor Sandoval i Kiko Matamoros van aparèixer en sarcòfags, simbolitzant el seu pas a l'eternitat mediàtica. "Això és un receptacle on mereixem passar a l'eternitat els reis...", va revelar Kiko Matamoros. María Patiño, en to dramàtic, va anunciar la seva marxa amb una referència històrica: "Ha arribat el moment de viatjar sola, així que me'n vaig"

La imatge final va ser tan esbojarrada com simbòlica: els sarcòfags eren arrossegats per un cotxe mentre Lydia Lozano, Alba Carrillo i la mateixa Belén Esteban els seguien vestides com a faraones. En un gir, María Patiño va sortir del sarcòfag dient que no podia respirar, i Inés Hernand va fer broma: "María Patiño vol tornar a TVE"