Els Mozos de Arousa donen una gran notícia que afecta el seu premi de 'Reacción en Cadena'

Els Mozos de Arousa ja han rebut el premi que van guanyar a 'Reacció en cadena' després de la seva final el passat 25 de novembre. Tres mesos després de la seva victòria, i amb la finalització del seu contracte amb Mediaset, la cadena ha procedit a realitzar el pagament corresponent. Un premi que arriba després d'una complicada sortida dels Mozos de Arousa de Telecinco.

Recordem que en els últims moments de la seva relació amb Mediaset van sorgir importants tensions. Principalment a causa d'una suposada proposta per presentar les Campanades de Cap d'Any que no es va concretar. Els concursants van expressar el seu malestar amb la cadena, acusant-la de no ser del tot transparent.

No obstant això, aquesta situació no va tenir relació amb la demora en el pagament del premi de 'Reacció en Cadena'. Borjamina, Raúl Santamaría i Bruno Vila ja havien comentat al desembre que el seu vincle amb Mediaset s'estendria tres mesos després de la seva sortida del concurs. Per aquest motiu, van entendre que els diners se'ls abonarien un cop complert aquest termini contractual.

| TVG

El pagament es va realitzar dies abans del venciment del contracte, com va confirmar Borjamina al programa 'Land Rober' de TVG, on va intervenir breument. Segons va explicar, ell i els seus companys van rebre els diners "una mica abans" del 25 de febrer, data en què es complien els tres mesos des de la seva última aparició a 'Reacció en Cadena'.

"No van esperar fins a l'últim dia. Estaven generosos a Mediaset", va bromejar Borjamina, qui ara, sense compromisos contractuals, sent que té plena llibertat. "Ja podem fer el que vulguem, ja no depenem de ningú" va afegir al programa.

Després d'un any i mig al concurs, els Mozos de Arousa van aconseguir un pot de 2,6 milions d'euros. Segons Borjamina, Hisenda ja ha retingut un 20% de la quantitat, encara que "el cop fort" arribarà el 2026, quan hauran d'afrontar una retenció del 47% en la Declaració de la Renda. Després de liquidar els impostos, el premi es reduirà de manera significativa, encara que cada concursant es quedarà amb "uns 500.000 euros, que no està gens malament".