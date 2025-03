La vida de José Manuel Seda fa un gir de 180º a 'Valle Salvaje' amb la nova arribada

José Luis, personatge de José Manuel Seda, sorprèn amb una notícia sobre el seu futur amb Victoria. Aquest dilluns 24 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir de un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Julio va fer una taxativa petició al seu germà que va donar un tomb a totes les seves vides. Davant la impossibilitat de ser perdonat, Rafael va acceptar el seu càstig, però Adriana no pensava renunciar al seu amor tan fàcilment. La resta de persones van viure alienes a aquest conflicte, però hi havia algú que es va moure sigil·losament per trobar el seu lloc a la família dels Gálvez de Aguirre.

Es tractava d'Atanasio, que va posar en marxa el seu pla per estar a prop del duc. Gaspar va acabar rendint-se davant la passió que sentia per Irene. Mercedes i Victoria van tornar a enfrontar-se a causa de José Luis i el ball de màscares que va preparar.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el duc, personatge de José Manuel Seda, sorprèn amb una notícia sobre el seu futur amb Victoria. No obstant això, Mercedes l'encara, recordant-li que està al costat de la dona que, segons ella, va matar Pilara, però aquest insisteix que no hi ha proves que la incriminin. Bernardo, no obstant això, proposa a Mercedes un canvi d'enfocament i que, en lloc de témer Victoria, haurien d'aprendre de la seva ambició.

Rafael anuncia la seva imminent marxa de 'Valle Salvaje', provocant tot tipus de reaccions a la Casa Gran. José Luis intenta fer-li canviar d'opinió i recorre a Julio amb l'esperança que convenci el seu germà. Finalment, Victoria i José Luis parlen en secret sobre l'assassinat de Pedrito sense sospitar que algú els escolta.