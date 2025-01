Els Mozos de Arousa trenquen amb els rumors sobre la seva sortida de 'Reacción en Cadena'

Els Mozos de Arousa han trencat el seu silenci sobre una de les majors preguntes que ha rondat als seguidors de 'Reacció en Cadena'. I és que molts s'han preguntat si van perdre realment o si es van deixar guanyar. En una recent entrevista, els Mozos de Arousa han esvaït els dubtes i explicat les raons darrere de la seva sortida del concurs de Mediaset.

"No ens vam deixar perdre, vam tenir un mal dia", va assegurar Borjamina, posant fi a les especulacions. Segons el líder del grup, el desgast físic i emocional després d'una llarga participació va ser determinant: "Al final, estàvem esgotats i ja ni entrenàvem. Ho vèiem una mica venir, no era com al principi que hi dedicàvem moltíssimes hores".

Raúl Santamaría també va compartir més detalls sobre l'esgotament acumulat que va acabar afectant el seu rendiment. Fins i tot va reconèixer que van arribar a manifestar el seu desig de voler abandonar: "Ja era molt de temps anant i venint de Madrid, havent de deixar coses aparcades per seguir en el concurs. Teníem ja un cansament acumulat".

| Mediaset

A més, va mencionar que van passar un llarg període vivint en hotels, cosa que va intensificar la seva fatiga. "Bruno va estar tres mesos sense trepitjar Vilagarcía de Arousa quan va participar a 'Bailando con las estrellas'", va recordar el polític.

Respecte als rumors de tensions internes entre els membres de l'equip, Raúl Santamaria va admetre que hi va haver friccions, però va minimitzar el seu impacte. "La relació és molt bona, millor que abans del concurs. Som molt diferents i, com passa en qualsevol família, entre persones molt diferents hi ha diferències d'opinions, però tot es queda aquí", desvelava.

D'altra banda, Raúl Santamaria també va reflexionar sobre l'impacte de la fama després del seu pas per televisió, assegurant que encara que la majoria de les experiències són positives, també hi ha moments complicats. "Hi ha certs dies que es fa més esgotador que altres. T'il·lusiona, perquè sempre són mostres d'afecte, sobretot, quan venen nens a demanar-te fotos o autògrafs. És una alegria", començava.

"L'altre dia vaig estar amb uns amics veient les llums de Ribadavia i que t'estiguin parant quan vas amb gent que t'ha d'esperar és complicat. Perquè a nosaltres ens toca per aquest any i mig viscut, però per a la gent del nostre voltant és pesat", va comentar.