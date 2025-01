El missatge de Borjamina a Telecinco després de les seves males audiències a les Campanades

Els Mozos de Arousa han tancat el 2024 amb un comiat agredolç després de la seva participació a 'Reacción en cadena', el concurs en què van aconseguir més de dos milions d'euros. De fet, inicialment van ser elegits per donar les Campanades a la cadena juntament amb Ion Aramendi. No obstant això, la sorpresa va arribar quan Mediaset va descartar la seva presència a l'esdeveniment per donar el protagonisme al presentador i Blanca Romero.

Aquesta decisió no va ser ben rebuda pel trio gallec, que fins i tot va arribar a manifestar sentir-se "enganyats" per Telecinco. No obstant això, malgrat aquesta decepció, Los Mozos de Arousa no es van quedar sense la seva oportunitat de presentar les Campanades. De fet, van celebrar el final d'any amb un esdeveniment a la seva terra natal, Vilagarcía de Arousa, on van ser els encarregats de conduir la tradicional cita del 31 de desembre.

"Va ser tot un honor acomiadar l'any envoltats de la nostra gent i la que es va desplaçar des d'altres parts d'Espanya. Quina bogeria! Aquell caliu no el canvio pel de Lanzarote", va expressar Borjamina al seu compte de X, deixant clar que no oblidaven el mal tracte de Mediaset.

| Mediaset

La decisió de Telecinco de prescindir d'ells en l'últim moment sembla haver estat un gran error estratègic, donat el desastrós resultat d'audiència de les Campanades. Amb Ion Aramendi i Blanca Romero, la cadena va signar el seu segon pitjor resultat històric, amb només el 3,5% de l'audiència davant del televisor. Un resultat amb el qual va caure a la cinquena posició en el rànquing, darrere de La 1, Antena 3, La 2 i TV3.

Originaris de Vilagarcía de Arousa, Raúl, Bruno i Borjamina han estat fidels a les seves arrels gallegues i no van dubtar a acceptar la proposta del Concello de la seva localitat per presentar les Campanades a la seva terra. Aquest esdeveniment, en què van participar unes 5.000 persones, és una tradició en què els veïns de la localitat es reuneixen per prendre el raïm i destapar xampany a les 12 del migdia del 31 de desembre.