Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Ion Aramendi sobre el seu futur a Telecinco.

Les audiències continuen sense acompanyar a 'Reacció en Cadena' d'Ion Aramendi a la tarda de Telecinco. Tot i que fa un any va arribar a assolir xifres al voltant del 12% de quota de pantalla, amb la sortida dels Mozos de Arousa, el concurs va caure en audiències. Uns resultats amb els quals està molt lluny dels seus dos rivals.

D'aquesta manera, aquest dijous 6 de març, 'Reacció en Cadena' ha caigut a la seva segona pitjor quota de la temporada amb un pobre 7,4% i 788.000 seguidors.El concurs presentat per Ion Aramendi està molt lluny de l'imbatible 'Pasapalabra' (17,4% i 1.854.000) a Antena 3, però també de 'Aquí la Tierra' (11,6% i 1.315.000) a La 1. Amb aquest insostenible resultat, a més, 'Reacció en Cadena' està més de quatre punts per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha estat segona amb un 11,5%.

Tot i aquestes audiències, 'Reacció en Cadena' té assegurat el seu futur a la graella de Telecinco fins al mes de maig. Coincidint amb la revolució a les seves tardes, la cadena va decidir renovar el concurs d'Ion Aramendi per 65 entregues més. No obstant això, després d'aquests resultats, no seria d'estranyar que en un futur pròxim Mediaset prengui mesures dràstiques respecte al futur de 'Reacció en Cadena'.

| Mediaset

Cal destacar que Ion Aramendi actualment està centrat en 'Reacció en Cadena' en no comptar amb un altre projecte a Mediaset. Fa tan sols uns dies finalitzava el seu paper a 'GH DÚO' després d'haver presentat dimarts i diumenges, després d'haver estat al capdavant també del debat de 'Gran Hermano' a la tardor. Ara, el presentador tindrà uns mesos de descans de la franja de prime time en no seguir a 'Supervivientes', cosa que no va passar l'any passat, ja que a la primavera es va posar al capdavant del fallit 'Factor X'.

Quant a la resta d'audiències del dia, just abans de 'Reacció en Cadena', 'Tardear' (8,3% i 729.000) continua sense funcionar i 'El Diario de Jorge' (8,6% i 714.000) també ha baixat després de la lleugera pujada dels últims dies. No obstant això, 'Supervivientes' ha triomfat amb el seu estrena en prime time amb un gran 22,7% de share i 1.477.000 televidents. L'esperat reality de Telecinco, que ha aconseguit un bon 13,7% de quota i 1.809.000 en el seu express, va pujar a un 22,9% en els espectadors de 25 a 44 anys.