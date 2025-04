Boris Izaguirre assenyala Jordi González després de treure-li el seu lloc a 'Lazos de Sangre'

Estan a punt de complir-se dos anys des que Jordi González va fitxar per RTVE per posar-se al capdavant de 'Lazos de Sangre'. Després de quatre temporades amb Boris Izaguirre com a presentador, l'espai va tornar al prime time de la mà del català. De fet, va ser el retorn de Jordi González a la televisió després de la seva sortida de Mediaset i un any i mig desaparegut de les pantalles.

Ara, en una entrevista al pòdcast 'Poco se Habla!', Boris Izaguirre ha parlat d'aquest canvi com una traïció per part de Jordi González. "Saps d'alguna persona que t'hagi apunyalat a l'esquena?", preguntava Xuso Jones al seu convidat. Inicialment, Boris Izaguirre explicava una anècdota que incloïa a Miguel Bosé, però inesperadament feia un gir per esmentar una traïció professional d'un amic.

"Sé de programes que jo he presentat, amb molt bon resultat, que de sobte em treuen a mi i posen a una altra persona que és amiga meva", explicava Boris Izaguirre. "Però potser qui decideix és la cadena", deia Ana Brito, al que el presentador assentia: "Això és cert".

| YouTube

"Potser per ètica aquesta persona no hauria d'agafar aquesta feina?", preguntava Xuso Jones. "Si fos jo ho pensaria dues vegades. Jo aquest mateix programa el vaig recuperar d'una altra persona, però havien passat uns quants mesos", afegia.

En aquell moment, després d'una pregunta de Xuso Jones,Boris Izaguirre revelava que es tractava de 'Lazos de Sangre'. Per tant, totes les seves paraules eren dirigides directament a Jordi González, encara que en cap moment el va esmentar.

"La televisió és una indústria molt dura", afegia Ana Brito. "I ho saps quan hi treballes, que és dificultosa. El que més m'horroritza de tot això és quan la gent em diu: 'has tingut 27 anys a primera fila'. No han estat a primera fila aquests 27 anys, hi ha hagut moments de B, C, D i fins i tot E.Encara que en aquells moments m'he pogut anar a altres països, he pogut acceptar ofertes a Telemundo, als Estats Units. Vaig viure aquell moment meravellós", reflexionava Boris Izaguirre sobre el seu paper a la televisió.