Boris Izaguirre señala a Jordi González tras quitarle su puesto en 'Lazos de Sangre'

Están a punto de cumplirse dos años desde que Jordi González fichó por RTVE para ponerse al frente de 'Lazos de Sangre'. Tras cuatro temporadas con Boris Izaguirre como presentador, el espacio regresó al prime time de la mano del catalán. De hecho, fue el regreso de Jordi González a la televisión tras su salida de Mediaset y un año y medio desaparecido de las pantallas.

Ahora, en una entrevista en el pódcast 'Poco se Habla!', Boris Izaguirre ha hablado de este cambio como una traición por parte de Jordi González. "¿Sabes de alguna persona que te haya apuñalado a tus espaldas?", preguntaba Xuso Jones a su invitado. Inicialmente, Boris Izaguirre contaba una anécdota que incluía a Miguel Bosé, pero inesperadamente daba un giro para mencionar una traición profesional de un amigo.

"Sé de programas que yo he presentado, con muy buen resultado, que de repente me quitan a mí y ponen a otra persona que es amiga mía", explicaba Boris Izaguirre. "Pero a lo mejor quien decide es la cadena", decía Ana Brito, a lo que el presentador asentía: "Eso es cierto".

| YouTube

"¿A lo mejor por ética esa persona no tendría que coger ese trabajo?", preguntaba Xuso Jones. "Si fuera yo lo pensaría dos veces. Yo ese mismo programa lo recuperé de otra persona, pero habían pasado unos cuantos meses", añadía.

En ese momento, tras una pregunta de Xuso Jones,Boris Izaguirre revelaba que se trataba de 'Lazos de Sangre'. Por lo tanto, todas sus palabras eran dirigidas directamente a Jordi González, aunque en ningún momento lo mencionó.

"La televisión es una industria muy cañera", añadía Ana Brito. "Y lo sabes cuando trabajas allí, que es dificultosa. Lo que más me horroriza de todo esto es cuando la gente me dice: 'has tenido 27 años en primera fila'. No han sido en primera fila estos 27 años, ha habido momentos de B, C, D y hasta E. Aunque en esos momentos me he podido ir a otros países, he podido aceptar ofertas en Telemundo, en Estados Unidos. Viví ese momento maravilloso", reflexionaba Boris Izaguirre sobre su papel en la televisión.