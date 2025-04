Última hora de l'estat de salut de Frank Cuesta després de la picada d'una cobra

Aquest divendres, les xarxes socials es van omplir d'incertesa i preocupació després de conèixer-se que Frank Cuesta havia patit l'atac d'una cobra escupidora. L'incident va ocórrer a Tailàndia, país on resideix des de fa anys, i va obligar al seu ingrés immediat en un hospital local.

Les primeres hores van ser especialment crítiques a causa de les circumstàncies de l'atac i a una condició mèdica prèvia que impedeix a Frank Cuesta rebre antivenenós. No obstant això, el seu entorn no va trigar a oferir informació tranquil·litzadora sobre el seu estat de salut. Paloma, la seva parella, va explicar que, encara que la gravetat de l'enverinament, Frank Cuesta es troba estable.

"Dir-vos que Frank, que és el que importa, està bé dins del que cap, ara mateix està estable, fora de risc. Ja l'han pujat a planta i calculem que en una setmaneta dues estarà ja en condicions. Els doctors que estan al·lucinant amb la resistència que té Frank al verí", va revelar Paloma.

| YouTube, @FRANK CUESTA- CANAL YOUTUBE

La mateixa Paloma va detallar la perillosa manera en què actua aquest tipus de serp, els efectes de la qual poden ser letals si el verí entra en l'organisme pels conductes respiratoris. "Aquesta cobra escupidora, com el seu propi nom indica, t'escup el verí als ulls i no només és que puguis perdre l'ull. A través del llagrimal va baixant pels conductes respiratoris, ulls, nas, boca, tràquea, pulmó... I el que forma és un col·lapse. Infart".

"A una persona normal la mata. Frank ja sabeu que no pot administrar-se antivenenós pel problema mèdic que té", afegia. Per tant, després del que va ocórrer semblava que Frank Cuesta podria patir complicacions.

Afortunadament, el desenllaç sembla allunyar-se del pitjor dels escenaris. Unes hores després, l'equip proper al naturalista va compartir una nova actualització: "Ja han passat les 24 hores des de l'enverinament, així que ja no hi ha perill dins del sistema central. Ens han donat diversos productes per als ulls i ja està a casa. Haurà d'anar a fer cures diversos dies. Calculen que en 10 dies la seva vista tornarà a ser segurament normal".