Ningú esperava la dura confessió de Belén Esteban sobre el que va succeir en el seu embaràs.

L'abandó de Terelu Campos a 'Supervivientes 2025' ja és una realitat. La col·laboradora, abandonava aquest diumenge a 'Conexión Honduras' el reality després de portar dies amb el protocol d'abandó actiu. Així, la supervivent ha abandonat per la porta del darrere a 3 dies de superar la seva missió: durar més dies que la seva germana Carmen Borrego.

Però el seu abandó ha quedat en segon pla després que s'obrís en canal com mai a l'estrenat 'Puente de las emociones'. La supervivent es va sincerar sobre el seu pas pel programa, la seva lluita contra el càncer en dues ocasions i la seva família actual. De fet, la col·laboradora va acabar entre llàgrimes desconsolades recordant un moment fosc de la seva vida: el suïcidi del seu pare.

Quan Terelu Campos tenia 18 anys, el seu pare es va suïcidar. "Se'n va anar a casa seva i es va disparar un tret", desvelava la col·laboradora entre llàgrimes. "La meva mare es va quedar sola, amb algú que jo crec que va voler fer-la culpable, però la meva germana i jo no ho vam consentir", seguia explicant ella. Quan va succeir, el matrimoni s'havia divorciat recentment.

"Després d'això, van haver de passar 25 anys perquè pogués perdonar el meu pare", assegurava la col·laboradora, que narra com es va enfadar amb ell fins a arribar a odiar-lo. "Amb el pas del temps he entès que estava malalt. El perdono però no puc oblidar, perquè va voler separar-se de nosaltres", narrava completament trencada.

| Mediaset

Tots aquests durs testimonis van ser comentats al programa 'Ni que fuéramos shhh'. Normalment han estat molt crítics amb el pas de Terelu Campos per 'Supervivientes' i qui no ho ha estat tant defensant la seva amiga en cada emissió, ha estat Kiko Matamoros, però aquesta vegada no ha estat així: "El que vaig veure ahir va ser una fredor en general respecte de la figura de don José María Borrego, que em va cridar molt l'atenció".

Després d'un llarg debat, Belén Esteban es va atrevir a confessar alguna cosa que va viure en relació al tema del suïcidi quan estava embarassada de la seva filla Andrea. Un veí, fill d'un matrimoni amb negocis al seu barri de San Blas, es va treure la vida, cosa que li va causar un gran impacte.

"Amb la meva mare i el meu pare vivíem en un tercer. I a l'estiu sortíem amb la cadira a la terrassa, les meves veïnes Alicia, Carmen. Jo, amb la meva panxa, comença algú a cridar. Al pare cridar, i nosaltres sense saber què fer. De sobte veiem la mare, que vivia al costat dels negocis, venir corrent amb un dels seus fills i trobar-se el seu fill gran penjat a la botiga".

Belén Esteban va recordar que un veí es va treure la vida després d'una ruptura amorosa. Tot i haver passat gairebé 26 anys, ella va afirmar que: "Aquesta imatge mai se m'oblidarà", insistia, assegurant que és "molt dur" viure una experiència així.