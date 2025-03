Sonsoles Ónega s'absenta del seu programa a Antena 3 per un motiu de pes

El públic de 'Y ahora Sonsoles' es va trobar amb una sorpresa inesperada aquest divendres 28 de març: l'absència de Sonsoles Ónega. En el seu lloc, la conducció ha recaigut en Pepa Romero, que porta gairebé dos anys exercint com la seva suplent habitual quan la presentadora no pot estar al plató.

El que més ha cridat l'atenció és que, en acabar l'emissió de dijous, Sonsoles Ónega no va avançar de cap manera que s'absentaria. "Tornem demà a les 17:00 hores, adeu", van ser les seves últimes paraules en antena, cosa que va deixar el públic esperant la seva presència com cada tarda. A més, Pepa Romero no va fer cap referència al motiu de l'absència de la presentadora, cosa que en ocasions anteriors sí que havia passat.

De fet, l'última vegada que Sonsoles Ónega va faltar al programa, va aparèixer en directe al final de l'emissió des del set de rodatge de 'Las hijas de la criada', l'adaptació de la seva novel·la. Precisament, el motiu de la seva absència aquest divendres està relacionat amb aquesta producció basada en l'obra.

| Atresmedia

En aquesta ocasió, Sonsoles Ónega ha viatjat a Donostia per formar part del Festival Crossover 2025. Aquest dissabte es presentarà oficialment la sèrie en aquest festival. La ficció, que compta amb un repartiment encapçalat per Verónica Sánchez, Alain Hernández i Carlota Olcina, serà una de les grans apostes per al prime time d'Antena 3 en els pròxims mesos.

Cal destacar que, davant l'absència de Sonsoles Ónega, el programa ha baixat en audiències. L'espai vespertí d'Antena 3 s'ha conformat amb un fluix 9,6% de share i 709.000 seguidors. No obstant això, 3.265.000 espectadors únics van passar per 'Y ahora Sonsoles' al llarg de les seves tres hores d'emissió.

Així és la trama de 'Las hijas de la criada'

Galícia, 1900. Al pazo de Espíritu Santo arriben al món dues nenes, Clara i Catalina. La primera pertany a la criada, Renata, mentre que la segona és filla dels Valdés, don Gustavo i doña Inés.

Una venjança inesperada sacsejarà la vida d'aquestes nenes i de tots ells, i farà que doña Inés hagi de sobreviure al desamor i al dolor de l'abandonament. I també a les lluites de poder per convertir la seva veritable filla en l'hereva d'un imperi, en una època en què a les dones no se'ls permetia ser ames de les seves vides.