Audiències: 'La Família de la Tele' no troba el seu lloc i torna al 6% aquest divendres

'La Família de la Tele' segueix sense aconseguir fer-se un lloc a la tarda de La 1.L'espai vespertí presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, que s'ha absentat aquest divendres, continua amb audiències insuficients. No obstant això, sembla que els primers canvis comencen a agradar al públic.

Cal destacar que, a partir d'ara, María Patiño presenta en solitari el primer bloc, centrat en continguts de cor, com ha succeït fins ara. Per la seva banda, Inés Hernand i Aitor Albizua capitanejen el segon tram, més centrat en temes d'interès social i actualitat. Aquest divendres, no obstant això, davant l'absència de la jove presentadora, ha debutat Carlota Corredera acompanyant el conductor de 'Cifras y Letras'.

Recordem que, el dijous 15 de maig, després dels canvis, 'La Família de la Tele' va frenar la seva caiguda en audiències. En el seu primer bloc, de 15:54h a 17:13h, va marcar un 7,5% i 659.000 seguidors, la qual cosa va suposar una pujada d'1,1 punts respecte al dimecres. Per la seva banda, el segon bloc de 'La Família de la Tele', de 19:11h a 20:30h, va pujar nou dècimes fins a un 6,4% i 498.000 espectadors.

| RTVE

D'aquesta manera, aquest divendres 16 de maig, 'La Família de la Tele' ha baixat en el seu primer tram, però ha pujat lleugerament en el segon. En el primer, de 15:54h a 17:12h, l'espai ha estat la cinquena opció de la seva franja amb un 6,7% i 578.000 seguidors, baixant vuit dècimes de quota. El lideratge en coincidència és per a Antena 3 (13,4%) i també estan per sobre Cuatro (7,8%) i Telecinco (7,1%) juntament amb les cadenes autonòmiques.

Pel que fa al segon bloc, 'La Família de la Tele' ha pujat dues dècimes fins a un 6,6% i 445.000 espectadors a La 1. En aquest tram, el lideratge també és per a Antena 3 (12,8%), seguit de les cadenes autonòmiques, Telecinco (8,3%) i laSexta (7,4%).

Cal destacar que, un dia més, el retard a l'horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències, encara que han baixat respecte al màxim del dilluns. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha aconseguit liderar amb un bon 10,6% i 800.000 fidels. Just després, 'La Promesa' també lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 14,1% i 985.000.