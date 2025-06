Carlo Costanzia esclata contra Susanna Grisoo des de 'De Divendres' després de les seves paraules

Carlo Costanzia va trencar el seu silenci a 'De Viernes', tan sols uns dies després que els seus fills, Pietro i Rocco, fossin condemnats per intent d'homicidi a 12 i 8 mesos de presó, respectivament. L'italià va aprofitar el seu pas pel plató de Telecinco per carregar contra la justícia italiana i defensar amb fermesa la innocència dels seus fills. Però la seva visita també va estar marcada per una altra polèmica: el seu recent enfrontament amb una reportera de 'Tardear'.

El conflicte amb la periodista es remunta a dimarts 3 de juny, just després de conèixer-se la sentència judicial. Segons la seva versió, Carlo Costanzia hauria adoptat una "actitud violenta", cosa que va portar la reportera a plantejar-se denunciar-lo. Ell, per la seva banda, no va trigar a respondre públicament, advertint que es reserva el dret a emprendre accions legals contra ella.

"He passat una nit buscant el que havia sortit, però quan he vist que ella diu que he fet violència sobre la seva persona... gràcies a Déu que vaig gravar perquè sabia que podia passar", va declarar, defensant el seu comportament i assegurant que compta amb proves. A més, va llegir un extracte legal sobre la prohibició de gravar en certs espais judicials: "Les sales de vista no es consideren fonts d'informació, per tant no es permet la gravació".

| Mediaset

Carlo Costanzia va anar més enllà a 'De Viernes' i va denunciar que la periodista va actuar de manera negligent: "Aquesta persona pot enfrontar-se a penes d'1 a 3 anys de presó". Tanmateix, va aclarir que encara no ha presentat cap denúncia formal: "No ho faig ara perquè tinc altres coses al cap".

Al seu parer, la reportera va vulnerar clarament les normes: "Aquesta senyora estava amb la càmera darrere la porta, on hi havia una audiència privada. Se la va avisar 2 cops i li era igual i es va quedar allà".

| Telecinco

A més, Carlo Costanzia també va aprofitar la seva intervenció a 'De Viernes' per criticar durament diversos periodistes d''Espejo Público', especialment Gema López, pel seu tractament de la seva recent absolució judicial: "Com dient que a veure si m'acusaran una altra vegada perquè no li ha agradat el fet que jo hagi quedat absolt".

No obstant això, la figura que més indignació li va generar va ser Susanna Grisoo: "Va fer una entrevista fa un any i mig al meu fill que, al meu parer, va ser molt correcta, molt bonica i molt empàtica. Sempre ha fet periodisme seriós, d'alt nivell, però quan diu que 'el pare s'ho faci mirar'...".

L'afirmació que li va fer mal va arribar després: "El que a mi m'ha deixat perplex ha estat 'que malament ha fet això de ser pare'. Que una professional es permeti dir a televisió que jo he fet malament en ser pare, com dient que sent estèril hauria fet un favor a la societat, em sembla un comentari que no entenc per a una professional d'aquest nivell".