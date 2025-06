atresplayer reprèn la promoció d''El Gran Salt' després de paralitzar la seva estrena al novembre

atresplayer ha reprès per sorpresa la promoció de 'El Gran Salt', la sèrie basada en la vida de Gervasio Deffer, protagonitzada per Óscar Casas. La ficció tenia previst el seu llançament per al novembre, però es va cancel·lar després de sortir a la llum unes acusacions d'abús sexual contra l'esportista. Ara, després de mesos sense novetats, atresplayer ha decidit tirar endavant amb l'estrena com una de les seves apostes d'estiu.

Recordem que la denúncia va arribar de l'advocat d'una presumpta víctima després d'uns fets, ja prescrits, que haurien tingut lloc durant l'etapa de Gervasio Deffer al CAR. Un cop es va conèixer la notícia, Atresmedia va decidir cancel·lar l'estrena, però, vuit mesos després, no hi ha hagut novetats sobre la denúncia, ni han sorgit nous testimonis, segons han revelat fonts coneixedores del cas a TVeo. És per això que el grup audiovisual ha decidit reprendre l'estrena de 'El Gran Salt'.

D'aquesta manera, es tracta d'una sèrie creada per José Rodríguez, a partir de la biografia que el mateix Deffer relata al seu llibre del mateix nom. Óscar Casas interpreta el campió olímpic, un esportista perfeccionista i rigorós en la seva carrera esportiva. Deffer va guanyar dues medalles olímpiques d'or en salt a Sydney 2000 i Atenes 2004, i una medalla de plata en terra a Pequín 2008.

De personalitat molt complexa i autoexigent, va ser incapaç de gestionar bé aquell delicat equilibri d'èxit-fracàs. Això el va arrossegar en una espiral d'autodestrucció i excessos, que el va allunyar de la família i els amics. Finalment, va acabar abandonant la competició esportiva.

Completen el repartiment de 'El Gran Salt' noms com Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román o Bea Segura. També Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambròs, Nausicaa Bonnin, Carla Linares i Salim Daprincee, entre d'altres.

'El Gran Salt' és una producció d'Atresmedia Televisió en col·laboració amb Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jordi Frades i Ignasi Serra són els productors executius; Jaume Banacolocha és productor. José Rodríguez és el creador i guionista de la sèrie. 'El Gran Salt' estarà dirigida per Roger Gual. Marta Creus i David Masllorens estan al càrrec de la Direcció de Producció.

Així és la trama de 'El Gran Salt'

| Atresmedia, Andrea Resmini

A 'El Gran Salt' coneixerem la història del campió olímpic en una narració en dos temps. El passat, amb els diferents jocs olímpics que Gervasio va guanyar, i que ens portarà a rememorar: Sydney, Atenes i Pequín.

I d'altra banda, el present, centrat en els dies que trigarà a visitar la seva mare, que ha patit un infart estant ingressada en un hospital. Un fet crucial que sens dubte marcarà el destí de l'esportista i que el portarà a fixar-se un objectiu vital que el salvi d'ell mateix.

Al llarg de cinc episodis veurem la dualitat entre dos moments vitals de Deffer. La seva etapa més exitosa amb els seus èxits professionals i la seva pitjor etapa personal i vital en què l'acompanyaven els dimonis de l'autodestrucció.