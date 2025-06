Audiències: 'La Família de la Tele' cau al seu segon pitjor resultat per sota de La 2

'La Família de la Tele' continua sense aixecar cap en audiències a la sobretaula de La 1.El programa presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua no ha aconseguit enganxar els espectadors. Tot i que sembla que encara compta amb la confiança de la cadena, 'La Família de la Tele' està molt per sota dels resultats d’audiència esperats.

En els darrers dies, 'La Família de la Tele' s’havia estabilitzat al voltant del 6% de quota de pantalla. Un resultat molt fluix, tenint en compte que està quatre punts per sota de la mitjana diària de La 1. Tanmateix, aquest dimarts 10 de juny, l’espai de sobretaula ha tornat a caure, marcant mínim històric en quota i en espectadors.

D’aquesta manera, 'La Família de la Tele' ha caigut a un pobre 5,6% i només 500.000 seguidors, sent setena opció de la seva franja. Amb aquest resultat, està 3,1 punts de quota per sota de la mitjana de La 1 aquest dimarts, que ha estat tercera amb un 9,7%.

| TVE

Coincidint, a la franja de 15:57h a 17:15h, el lideratge ha estat per Antena 3, que marca un excel·lent 14% i 1.246.000 amb 'Sueños de libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. A distància, la segueixen les cadenes autonòmiques (10,3% i 921.000), Telecinco (8,5% i 756.000) amb 'Tardear', Cuatro (7,9% i 700.000) amb 'Tot és Mentida' i laSexta (7,4% i 655.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi ha La 2 amb un 5,7% i 511.000 telespectadors.

Just després, 'Valle Salvaje' es manté en audiències respecte als dies anteriors amb un 9,7% de share i 743.000 espectadors. És tercera opció de la seva franja per sota d’Antena 3 (11,1%) i Telecinco (10,5%). No obstant això, 'La Promesa' sí que aconsegueix liderar amb un excel·lent 13,5% i 950.000 des de La 1, superant Antena 3 (10,9%) i Telecinco (10%).

Finalment, 'El Club de la Promesa' cau a sisena opció de la seva franja amb un escàs 7,9% de share i 550.000 espectadors, davant el lideratge de nou d’Antena 3 (11,8%). Just després, 'El Caçador Stars' baixa més fins a un pobre 5,9% i 435.000 seguidors. Finalment, 'Aquí la Terra' recupera el doble dígit, pujant a segona opció de la seva franja, amb un 10,3% i 877.000 espectadors.