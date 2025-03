Nacho Abad no es pot callar davant el retorn d'una reportera d''En Boca de Todos'

'En Boca de Todos' ha arrencat amb una inesperada sorpresa per als espectadors. L'emissió d'aquest dilluns 3 de març del programa de Nacho Abad va començar amb una connexió en directe des del Port de Navacerrada (Madrid). Allà es trobava la reportera Tatiana Márquez, que tornava a la feina a 'En Boca de Todos' a Cuatro després d'una llarga absència a causa d'un càncer de mama.

L'espai va arrencar amb imatges de la complicada situació meteorològica del cap de setmana, amb temperatures sota zero i precipitacions en diferents punts d'Espanya. No obstant això, el més destacat del dia no va ser el temps, sinó l'esperada reincorporació de Tatiana Márquez. Equipada amb gorra i guants, la reportera de 'En Boca de Todos' reprenia la seva tasca en exteriors.

Des del plató, Nacho Abad va voler compartir amb els espectadors l'emoció del moment i va dedicar unes paraules a la seva companya. "Fa cinc mesos a Tatiana Márquez li van diagnosticar una malaltia, espero que ja estiguis de meravella i desitjo que no faltis mai més", explicava el presentador de Cuatro.

| Mediaset

Visiblement commoguda, la periodista va respondre amb sinceritat: "Estava molt nerviosa amb aquest directe perquè fa cinc mesos que no treballo. He tingut càncer de mama, tinc 30 anys, però et toca i cal lluitar, no sé si aquest és el terme, però cal sobreviure".

Tatiana Márquez també va aprofitar la connexió per agrair el suport rebut durant el seu procés de recuperació. "Gràcies pel suport de tota la família de 'En Boca de Todos', m'heu cuidat, m'heu facilitat tot i gràcies per donar-me amor des del primer dia fins a l'últim", va expressar. A més, va confessar que esperava amb il·lusió aquest retorn a l'adrenalina dels directes.

Recordem que, en audiències, durant el mes de febrer,'En Boca de Todos' es va confirmar amb un 5% de quota de pantalla i 159.000 espectadors. El programa de Nacho Abad, a més, va pujar al 5,5% en target comercial. L'espai, no obstant això, va estar un punt per sota de la mitjana mensual de Cuatro.