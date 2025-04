'Anormal': la discussió entre Macarena Olona i Ramón Espinar a 'En boca de tots'

Macarena Olona i Ramón Espinar han protagonitzat un fort enfrontament al programa 'En boca de tots' amb greus insults l'un cap a l'altre. Tot passava quan a l'espai de Nacho Abad a Cuatro es tractava la notícia del judici que s'està celebrant a l'Audiència Nacional contra la líder neonazi Isabel Peralta.

Per parlar sobre aquest tema, van convidar Macarena Olona, exportaveu i exsecretària general de Vox al Congrés dels Diputats. "Agradeixo a 'En boca de tots' que us hàgiu fet ressò d'aquest judici perquè vull dirigir-me a l'esquerra d'aquest país que qualifica de nazi i feixista a tot aquell que no pensa com ells", va començar intervenint la política.

"Aquesta senyora és nazi i jo he tingut molts enfrontaments amb ella, escolta Ramón i aprèn", va prosseguir enfatitzant cap a Ramón Espinar perquè posés atenció. "Tinc molt poc a aprendre de tu, no et flipis. T'escoltaré si em ve de gust i no vinguis aquí amb cap superioritat que prou que ens asseiem aquí a parlar amb tu com si fossis normal", va replicar amb duresa davant la reprimenda.

| Mediaset

"Explica el teu rotllo de la teva cosina que pensa el mateix que tu, però ho diu una mica més fort", va subratllar l'antic membre de Podemos. Nacho Abad va intentar moderar demanant als tertulians que no li "rebentessin la taula", però Macarena Olona va tornar a la càrrega. "Si fa tres dies estaves aplaudint com una foca a Yolanda Díaz, aquest és el teu nivell". "Foca no", va advertir el presentador.

"Mira tu ets franquista, però et fa vergonya reconèixer-ho i jo no tinc cap vergonya a reconèixer el que penso", va aclarir Ramón Espinar. "Tu ets franquista i ho sap tota Espanya". El conductor de 'En boca de Todos', davant el cas omís dels tertulians, va intentar redirigir el debat sense cap resultat.

"Ets un ignorant!", va saltar Macarena Olona. "Quina és la diferència entre el que ella vol fer amb els immigrants i el que vols fer tu?", qüestionada sense pèls a la llengua el politòleg. "Jo no gasejaria éssers humans... anormal!", va declarar l'exdiputada de Vox, fent intervenir el presentador. "A mi no em poden dir nazi a la cara. Que tu et callis i jo li contesti i m'intentis callar perquè no t'ho permeto", li va retreure cridant a Nacho Abad, en un moment de gran tensió.