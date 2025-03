La decisió de Sabela Arán que dona un gir de 180º al seu futur a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, demana a Isabel que espiï la seva neboda anant a treballar a la Casa Gran. Aquest dimarts 25 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el duc va sorprendre amb una notícia sobre el seu futur amb Victoria. Tanmateix, Mercedes li va enfrontar, recordant-li que estava al costat de la dona que, segons ella, va matar Pilara, però aquest va insistir que no hi havia proves que la incriminessin. Bernardo, no obstant això, va proposar a Mercedes un canvi d'enfocament i que, en lloc de témer Victoria, haurien d'aprendre de la seva ambició.

A més, Rafael va anunciar la seva imminent marxa de 'Valle Salvaje', provocant tot tipus de reaccions a la Casa Gran. José Luis va intentar fer-li canviar d'opinió i va recórrer a Julio amb l'esperança que convencés el seu germà. Finalment, Victoria i José Luis van parlar en secret sobre l'assassinat de Pedrito sense sospitar que algú els escoltava.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Gaspar torna a sentir-se desplaçat en assabentar-se del nou rol d'Atanasio a la finca. Veure com el metge guanya terreny i entre els seus el plena de frustració i ressentiment, sentint-se cada vegada més prescindible a la família. Arriba la nit i el ball de màscares comença, però algú de la Casa Gran decideix no assistir-hi.

Després de preguntar a Adriana per Rafael, Victoria, personatge de Sabela Arán, demana a Isabel que espiï la seva neboda treballant per a la Casa Gran. Haurà de vigilar de prop Adriana i descobrir quins secrets amaga. Isabel, encara que incòmoda amb la inesperada petició, accepta, sabent que negar-se podria tenir conseqüències. A més, a la casa petita es mastega la tragèdia: és la nit en què José Luis planeja assassinar Pedrito.