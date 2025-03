La 1 dona la sorpresa posant data d'estrena a la nova edició de 'MasterChef'

La 1 ja ha anunciat la data d'estrena del retorn de 'MasterChef' amb la seva tretzena edició d'anònims. El talent show de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera seguirà sent una de les grans apostes de la cadena per aquesta primavera. Com ja és habitual, La 1 tornarà a apostar per 'MasterChef' per a la nit de dilluns, amb la seva estrena el pròxim 31 de març.

"Són 13 anys d'èxits de 'MasterChef' i en aquesta temporada seguim sorprenent-nos amb moltes emocions i molt humor. Tenim un càsting molt heterogeni, amb moltes històries, ganes d'esforçar-se i de demostrar fins on es pot arribar", explicava Miriam García Corrales, directora d'entreteniment de TVE, en la presentació.

"Estem molt contents no només d'arribar a fer l'edició 13. En aquests dotze anys són 37 edicions de 'MasterChef', que es diu aviat", destacava en la presentació Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

| RTVE

Per tant, un nou grup de concursants lluitaran per fer-se amb el premi de 'MasterChef': veure publicat el seu propi llibre de receptes i 100.000 euros en metàl·lic. Els participants s'enfrontaran a les tres habituals proves davant l'atenta mirada de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera. Ho faran per intentar seguir els passos d'Ángela, que es va convertir en la guanyadora de l'anterior temporada de 'MasterChef'.

Recordem que la última edició de 'MasterChef' va ser la menys vista, baixant per primera vegada del milió d'espectadors, amb 925.000 i un 13% de share de mitjana. No obstant això, la seva final va pujar a un 15,1% de quota i 1.033.000 seguidors a mitjan mes de juny.

D'aquesta manera, la guerra per la nit de dilluns s'intensifica amb l'arribada de 'MasterChef', que agafa el relleu de 'Bake Off'. En la competència, s'enfrontarà a 'La Favorita 1922', que va arrasar en la seva estrena a Telecinco, i també a l'assentada 'Renacer' d'Antena 3. A Cuatro segueix emetent-se, sense gaire èxit, una nova temporada de 'Fuera de Cobertura' d'Alejandra Andrade, mentre que a laSexta segueix 'El Taquillazo'.