Ana Garcés reapareix després de la seva mort a 'La Promesa' amb un nou projecte

Fa dues setmanes, el capítol de l'aclamada sèrie 'La Promesa' va deixar tothom sorprès amb la tràgica mort deJana, un dels personatges més estimats, interpretat per Ana Garcés. La sèrie de La 1 va perdre una de les seves figures més entranyables en un episodi que quedarà en la memòria de la ficció. Encara que els rumors sobre la seva mort van augmentar, la confirmació del seu tràgic final va ser un cop inesperat per als espectadors.

Un comiat per al públic molt trist, però també per als actors i per a la pròpia protagonista que diu adeu al paper que ha marcat l'inici de la seva carrera. A través de les seves xarxes socials, Ana Garcés va voler acomiadar-se d'ella en un emotiu comunicat.

"Tenia 23 anys quan vaig començar a la sèrie que poc després es convertiria en la meva vida durant els pròxims dos anys i mig. El que he viscut en aquesta sèrie és indescriptible. Jana ho ha estat tot per a mi".

Ara, comença una nova etapa per a l'actriu que segur que estarà plena d'èxits i treball. De moment, ja es coneix on i quan farà la seva primera reaparició després que fa dues setmanes morís en la ficció.

Serà al Teatre Rialto de València avui divendres, 4 d'abril. El teatre serà l'escenari per a la lectura dels nominats de la tercera edició dels Premis Talía, atorgats per l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya. Ana Garcés ha estat elegida per dur a terme aquesta tasca.

La lectura, realitzada per l'actriu, serà la introducció a la gala dels Premis Talía, que tindrà lloc el 12 de maig al Teatre Fernán Gómez Centre Cultural de Madrid. En aquest esdeveniment, que serà presentat per Cayetana Guillén Cuervo, actual presidenta de l'Acadèmia, Ana Garcés s'encarregarà d'anunciar els nominats i els premis especials.

Quant als Premis Especials Talía 2025, figuren actors com Helena Mina El Hammani i Ricardo Gómez, nominats per jove talent. O el Premi Extraordinari TALÍA 2025 de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó amb Helena Pimenta, Emilio Gutiérrez Caba i Ana Garcés.