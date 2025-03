Adéu a Ana Garcés: així ha estat la trista mort de Jana, protagonista de 'La Promesa'

La fatídica mort de Jana ha sacsejat els seguidors de 'La Promesa'. La sèrie de La 1 ha perdut un dels seus personatges més estimats, interpretat per Ana Garcés, en un episodi que quedarà marcat en la història de la ficció. Encara que els rumors sobre la seva mort havien anat en augment en els últims dies, la confirmació del seu final ha estat un cop inesperat per a tots els espectadors.

Tot va començar amb les investigacions sobre la veritat oculta darrere de la mort de Dolores i l'assassinat de Tomás. Jana es va enfrontar a Cruz, revelant-li la seva veritable identitat i acusant-la d'haver estat la responsable de la tragèdia que va destruir la seva família. No obstant això, la marquesa es va defensar argumentant que Leocadia va ser qui va orquestrar el crim de Dolores.

Malgrat el seu escepticisme inicial, Jana, personatge d'Ana Garcés a 'La Promesa', va començar a dubtar i va decidir esclarir els fets pel seu compte. Després de no obtenir respostes concloents, va prendre la determinació d'acudir a la Guàrdia Civil per resoldre el misteri d'una vegada per totes. La seva intenció de denunciar-ho tot va resultar ser un perill fatal.

La nit anterior a acudir al quarter, algú va atemptar contra la seva vida amb un tret que la va deixar en estat crític. Amb la seva vida penjant d'un fil, el sergent Burdina va arribar a 'La Promesa' per iniciar una investigació per descobrir el culpable. Les proves inicials apuntaven que l'atacant estava dins del palau i que l'arma utilitzada era propietat d'Alonso.

No obstant això, Manuel va trobar a la mà de Jana una prova crucial: un botó. Després d'una anàlisi exhaustiva, es va determinar que pertanyia a una bata de la marquesa. Amb aquesta evidència, Cruz es va convertir en la principal sospitosa i va ser confinada sota estricta vigilància en una de les habitacions del palau.

Enmig del caos, va sorgir una esperança: Jana, personatge d'Ana Garcés a 'La Promesa', va començar a mostrar senyals de millora, despertant momentàniament per al alleujament dels seus éssers estimats. Però la il·lusió no va durar gaire. El seu estat de salut es va agreujar sobtadament a causa d'una insuficiència cardíaca, fent que la por i l'angoixa s'apoderessin de tots.

L'escena final va deixar una imatge inesborrable en la memòria dels espectadors de 'La Promesa'. Manuel, aferrat a Jana fins a l'últim instant, va tenir un somni commovedor en què es acomiadava d'ella. En despertar, la realitat el va colpejar amb força: la seva esposa havia mort a 'La Promesa'. D'aquesta manera, encara queda la incògnita de qui ha estat el veritable assassí del personatge d'Ana Garcés.