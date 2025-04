Movistar Plus+ llança un avançament de 'Las Berrocal', que ja té data d'estrena.

MovistarPlus+ ha desvelat un avanç sobre el seu nou docureality basat en la família Berrocal. Aquest nou projecte, el protagonitzen quatre dones enlluernadores de tres generacions diferents que obren el seu món. Així, 'Las Berrocal' arribarà a la plataforma el pròxim 20 de maig amb 4 episodis de 50 minuts cadascun. Tots els dimarts l'espectador podrà gaudir d'un nou lliurament.

Està protagonitzat per Vicky Martín Berrocal, la seva germana Rocío, la seva filla Alba i la seva mare Victoria les quals obren les portes de les seves cases i de les seves vides per mostrar tot el seu univers brillant i únic. Al llarg dels capítols, veurem la relació tan especial que aquestes quatre dones tenen entre elles.

També el present que segueix estant el seu pare, José Luis Martín Berrocal, la passió que li posen a tot o el seu punt de vista sobre l'amor o la importància que li donen a l'amistat. Igualment, l'espectador serà testimoni de la seva intensa relació amb els seus conflictes, discussions i emocionants retrobaments.

| Txuca Pereira, Movistar Plus+

A 'Las Berrocal' es descobrirà a tres generacions de dones, empoderades, lluitadores, a les quals no les ha condicionat ni la fama ni el què diran. I amb aquesta família, Movistar Plus+ s'endinsa per primera vegada en el gènere del docureality.

En paraules de la pròpia Vicky Martín Berrocal: "És un viatge íntim i emotiu que celebra la força, l'amor i la inspiració de les dones que han marcat la meva vida. La meva mare, la meva germana i la meva filla. 'Las Berrocal' és la meva confessió íntima. Un testimoni del profund impacte que l'amor i la força de la meva mare, la meva germana i la meva filla han tingut en mi".

| Movistar Plus+, Txuca Pereira

Per la seva banda, la seva filla ha declarat que "aquest és un dels projectes que més vertigen m'ha donat fer. També el que més m'ha fet evolucionar, conèixer-me i, el més important, conèixer-les a elles, les dones de la meva vida".

I la matriarca que "ha estat el millor que m'ha passat a la vida. Crec que m'ha fet millor persona i, ara mateix, sóc molt més valenta. He tret moltes pors fora i ha estat com una teràpia per a mi. El que veureu és la veritat del nostre cor. Dono gràcies per haver dit que sí i per la força que, estic segura, el meu pare ha tret de mi per empènyer-me a fer-ho".