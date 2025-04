Gerro d'aigua freda per a Arturo Sancho després de la situació en el seu retorn a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, sent que ha de disculpar-se amb Curro en el seu retorn al palau. Aquest divendres 4 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la proposta d'Adriano va caure en sac foradat: Catalina el va rebutjar una vegada més, al·legant que no necessitava la llàstima de ningú. Llastimosa era la situació de María Fernández, que semblava abocada al comiat fins al punt en què Lope i Teresa van decidir involucrar Samuel. Van obligar Curro a anar a un pícnic, que no va acabar de la millor manera: va patir un greu accident amb un dels cavalls.

Alonso estava passant un mal moment, ja que l'absència de la seva esposa, però també la del seu fill li pesaven cada vegada més, fins que va rebre finalment una sorpresa. Lope i Vera van mantenir la mentida a Antoñito, insistint-li que estava a la casa del capellà. El problema era que aquesta mentida tenia les potetes molt curtes.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', el pícnic no ha acabat tal com la família Luján esperava, i menys per a Curro. Algú ha tallat les cingues d'un dels cavalls, cosa que significa que han intentat matar-lo. Després del seu retorn, Manuel, personatge d'Arturo Sancho, sent que ha de disculpar-se amb Curro per com es va comportar i descobreix que Adriano ha tornat a intentar casar-se amb la seva germana.

A més, Petra pren una decisió definitiva respecte a María Fernández. Ricardo continua en la seva eterna cruïlla amb Ana per no voler ferir ningú. Vera i Lope han de dir tota la veritat a Ròmul sobre Antoñito i els esdeveniments acaben precipitant-se d'una manera sorprenent.