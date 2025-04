Els tres convidats estrella de 'De Viernes', amb el cara a cara més esperat

'De Viernes' torna a comptar amb tres convidats de luxe després de marcar la seva segona millor dada anual la setmana passada. Jota Peleteiro i Jessica Bueno s'asseuen al plató del programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona. A més, Carlos Calderón, marit de Laura Cuevas, parlarà per primera vegada sobre la infidelitat de la seva dona.

D'aquesta manera, Jota Peleteiro s'asseurà per primera vegada al plató de 'De Viernes' i aportarà proves del testimoni que va oferir la setmana passada en el seu polèmic Scoop. A més, respondrà a les acusacions que va vessar la seva exdona i aportarà llum sobre les últimes publicacions sorgides al voltant de la seva suposada fortuna.

Després de la seva entrevista, arribarà el torn de Jessica Bueno, també present en directe al plató de 'De Viernes'. La model comptarà amb proves que demostrarien la veritable naturalesa de la seva relació. Encara que previsiblement no coincidiran al plató, ambdós protagonitzaran un cara a cara des de la distància als estudis de Telecinco.

| Mediaset

D'altra banda, Carlos Calderón, marit de Laura Cuevas, detallarà per primera vegada a televisió com es va assabentar de la infidelitat de la seva esposa, a la qual ha arribat a perdonar. A més, revelarà aspectes fins ara desconeguts de la seva relació. També valorarà el seu paper a 'Supervivientes' tenint en compte que ha estat nominada totes les setmanes, però salvada per l'audiència.

Per últim, com és habitual, 'De Viernes' centrarà també la seva atenció en l'última hora als Cayos Cochinos. Comptarà amb noves imatges inèdites de 'Supervivientes' que seran analitzades pels col·laboradors Terelu Campos, Olga Moreno i María Jesús Ruiz. A més, també participaran Gabriela Hahlingag, núvia de Manuel González; Vier Márquez, amic de Montoya; Gonzalo, promès de Makoke; Elena Zapico, mare de Pelayo; així com Charli, nuvi de Carmen Alcayde.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' va pujar al seu segon millor resultat anual amb l'entrevista de Terelu Campos i Jota Peleteiro. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona va marcar un bon 12,2% i 968.000 fidels a Telecinco. Va ser segona opció darrere de 'El Desafío' (17,5% i 1.627.000), que va liderar en la seva final a Antena 3.