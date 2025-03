Sorgeix a la llum el que no es va veure del veritable comiat d'Ana Garcés de 'La Promesa'

El comiat de Ana Garcés de 'La Promesa' ha estat un dels moments més emotius que ha viscut l'equip de la sèrie. A una setmana de la seva sortida, els perfils oficials de la ficció han compartit noves imatges inèdites. Aquestes mostren el que va succeir després de la seva última escena i l'afecte amb què els seus companys la van envoltar en el seu comiat.

Encara que la història de Jana va arribar al seu final amb la seva defunció, l'última seqüència que Ana Garcés va gravar va ser la del somni compartit entre el seu personatge i Arturo Sancho. Va ser una escena simbòlica que va tancar el seu recorregut a la sèrie de manera especial.

Quan la càmera va deixar de rodar, el set de 'La Promesa' es va omplir d'emoció. Un llarg i sentit aplaudiment va ressonar a l'estudi, amb els membres del repartiment i l'equip tècnic retent homenatge a Ana Garcés. Entre els presents, Xavi Lock (Curro), Manuel Regueiro (Alonso) i Marga Martínez (Petra) es van unir a aquest comiat, mentre Josep Cister, creador de la sèrie, li lliurava un ram de flors.

| RTVE

Visiblement commoguda, Ana Garcés es va dirigir als seus companys des de l'emblemàtica escalinata del hall de 'La Promesa'. Amb la veu trencada, va expressar el seu agraïment amb unes paraules que van reflectir el fort vincle creat durant aquests anys: "Gràcies a tots".

"He pensat molt aquests dies què us podria dir aquí, però l'únic que us puc dir és que m'ho heu ensenyat tot. Gràcies per haver-me acollit amb els braços oberts tots i cadascun de vosaltres, per haver-me presentat als vostres amics i a les vostres famílies, per haver confiat en mi per a tot. M'heu ensenyat tot el que sé", deia Ana Garcés.

"Aquest ha estat el meu primer projecte, però crec que és una cosa que no se m'oblidarà en la vida i vull que sapigueu que tots sou uns lluitadors i que heu treballat súper bé. Que si jo segueixo aquí dos anys i mig després és perquè sou un equip meravellós. Us estimo moltíssim i que ens trobarem pel camí", afegia Ana Garcés.

Després del seu discurs, les mostres d'afecte no es van fer esperar.Xavi Lock, el seu "germà" en la ficció, va ser el primer a abraçar-la amb força. El tancament d'aquest adeu tan especial va arribar amb una abraçada amb Arturo Sancho, el seu principal company a 'La Promesa', i amb qui ha protagonitzat una de les històries d'amor més intenses de la ficció.