Comunicat d'Inés Hernand després d'una polèmica gravació després de la final del Benidorm Fest

Inés Hernand es troba al centre de la polèmica després de la final del Benidorm Fest 2025, celebrada el passat dissabte i a La 1. La presentadora, que va compartir escenari amb Ruth Lorenzo i Paula Vázquez, va participar en una festa privada posterior a l'esdeveniment juntament amb artistes, periodistes i part de l'equip de RTVE per celebrar la feina realitzada.

Durant la celebració, Inés Hernand va pujar a l'escenari i va interpretar el conegut tema 'Ay mamà' de Rigoberta Bandini. La controvèrsia va sorgir quan la presentadora va decidir deixar els seus pits al descobert, un gest que va ser gravat i difós a través de les xarxes socials. Un gest que, en ple 2025, continua provocant un intens debat entre els internautes.

Davant l'allau de crítiques, Inés Hernand va sortir al pas amb un missatge al seu compte de X. " No sé per què fan tanta por les nostres tetes (i la nostra paraula, i la nostra llibertat, i la nostra existència...) si estic en una festa PRIVADA", aclarava. A més, afegia: "La perversió i la pertorbació és de l'ull que veu, no de la persona que tria ballar i performar. Petonets".

Les reaccions van continuar i alguns usuaris la van acusar d'haver realitzat aquest gest "en ple prime time on nens ho veuen en directe" a RTVE. Davant això, Inés Hernand va reiterar que es tractava d'una "festa privada". I és que, malgrat que molts estan assenyalant que això va ocórrer a la televisió durant el Benidorm Fest, no és cert.

| RTVE

Al marge de la controvèrsia, després de liderar en audiències durant tota la setmana, la final del Benidorm Fest 2025 va ser un èxit rotund. La gala va assolir un 17,1% de share i va ser seguida per 1.938.000 espectadors, convertint-se en la segona edició més vista de la seva història. En algun moment de la transmissió, prop de 5 milions de persones van presenciar el moment en què Melody es va alçar amb la victòria. A més, el Benidorm Fest va pujar en joves de 13 a 24 anys a un 33,7% de share i en adults de 25 a 44 anys a un 31,2%.