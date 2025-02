Rappel deixa anar la bomba i prediu a 'Zapeando' la posició de Melody a Eurovisió

Fa dues setmanes, Melody es va alçar amb la victòria al Benidorm Fest 2025. L'artista andalusa representarà Espanya al Festival d'Eurovisió 2025 amb el tema "Esa Diva" després d'aconseguir el gran suport del públic. I, després d'uns dies plens de la seva veu cantant a totes les catifes vermelles, la cantant s'enfronta a treballar en aconseguir la proposta per posar rumb a Basilea.

Ara només queda esperar a la celebració del festival, però mentre les apostes sobre com quedarà la nostra representant estaran a l'ordre del dia. I més si es compta amb un endeví que pugui predir la posició en què quedarà 'Esa Diva'.

Això mateix ha succeït al programa de 'Zapeando' que rebia la visita de Rappel i han aprofitat per preguntar-li en quina posició quedarà Espanya. Per ara, i a falta de veure els canvis, les cases d'apostes no donen un bon resultat. Ara mateix, Melody està en el lloc 32, amb només un 1% de probabilitats de portar-se el triomf a Espanya.

| Atresmedia

Segons la pàgina Eurovisió Odds, les apostes donen per guanyadora Suècia, un dels països més populars en aquest certamen i que l'ha guanyat diverses vegades. I això que encara no ha elegit representant... Ho farà el pròxim 8 de març quan se celebri la final del Melodifestival 2025.

Tanmateix, l'endeví té una visió diferent, ja que les seves cartes no mostren un destí fatídic per al nostre país, sinó tot el contrari. El presentador de 'Zapeando', Dani Mateo, va expressar el següent amb la visita de Rappel: "Bé, ara és el torn de Melody. Ho dic només dues vegades, perquè si ho dius tres ve i et canta. Melody, Melody. I el mètode del tarot", va bromejar el còmic. La pregunta era clara: "Guanyarem Eurovisió? En quina posició quedarà si no guanya?".

Pocs segons després, Rappel va compartir el seu pronòstic, que va resultar ser molt favorable per a l'artista: "Doncs mira, aquí em diuen que quedarà entre les tres primeres". Una cosa que va sorprendre molt a Miki Nadal i va bromejar que l'endeví estava llegint les cartes al revés. "Aquest pronòstic és arriscat, eh? Bé, doncs aquí està", assegurava Dani Mateo.