Melody després de guanyar el Benidorm Fest 2025: 'No se sentirà defraudat ningú'

Melody es va alçar dissabte passat amb la victòria al Benidorm Fest 2025. L'artista andalusa representarà Espanya al Festival d'Eurovisió 2025 amb el tema "Esa Diva" després d'aconseguir el gran suport del públic. Unes hores després de la seva victòria, a TVeo parlem amb Melody des del Mirador del Castell sobre aquest triomf i el seu futur a Eurovisió.

Què ve ara després de guanyar el Benidorm Fest?

Ara queda tota la feina per a Basilea. Queden reunions, propostes, asseure'ns per veure quins canvis farem... La millor proposta que tinguem sobre la taula és la que portarem. Pel que fa a la posada en escena, estem oberts ara mateix a portar el millor.

Quantes vegades has practicat les piruetes de la teva actuació?

Ja no ho penso, però abans sí, deia 'Déu sant, que ara ve caminar pels aires'. Però arriba un moment que quan ho fas tantes vegades, i estàs envoltada d'un equip que et dona tranquil·litat... Les primeres vegades el ballarí em deia que em cuidaria com si jo fos la seva mare i no em cauria per res del món.

| RTVE

Recordaves en roda de premsa el teu anterior intent de participar a Eurovisió el 2009. Què et va ensenyar allò de cara a aquest Benidorm Fest?

Això que ha passat ho tenia pendent per diverses raons. Una era pels fans. He tret molts singles com "Bandido" o "Mujer Loba" i anava a una entrevista i no em preguntaven pel meu single, sinó sobre quan em presentaria per a Eurovisió. Era una cosa que devia als meus fans en agraïment, perquè la meva vida no és un moment, són molts anys. I per descomptat que les persones anem canviant i evolucionant.

En el seu moment vaig fer una proposta segons com em trobava i ara n'estic fent una altra, perquè els sons van canviant i la vida. Volia fer un himne, un tema esperançador i que tingués força, amb una lletra en què molta gent es veiés reflectida. La paraula 'diva' s'ha espatllat, diem que és una altiva, però una diva és un simple mortal, pots ser meravellosa, però amb els peus a terra.

| RTVE

El pas per Eurovisió sempre va precedit d'un tour europeu dels representants. Vas a fer-lo?

Anirem a tots els llocs on s'hagi d'estar. Quan em comprometo, em comprometo amb tot i anem endavant. Es durà a terme de la manera més positiva.

Planejes fer alguna col·laboració o remix de "Esa Diva"? Tens algú en ment?

No ho tinc en ment, però em posaré a pensar-ho a veure si fem alguna cosa.

Has tingut el suport del públic, però el jurat professional et va deixar en tercera posició. Com vas rebre aquesta puntuació del jurat? Sents que ets més compresa pel públic que per la indústria musical?

Ho vaig viure molt bé i em sembla estupend. Crec que el jurat em va votar superbé i estaven encantats amb l'actuació, i em quedo amb això. Ho veig molt positiu tot, teníem punts per tot arreu.

| RTVE

Sents que amb aquesta victòria t'estàs reivindicant dins de la indústria musical?

Crec que el temps és savi i ho va posant tot al seu lloc. Portar 24 anys en el món de la música no és fàcil, perquè un i dos anys encara, però en 15 anys canvien els gustos, canvia la vida. El meu primer disc el vaig treure en casset i ara la gent jove no sap ni què és. Crec que és molt valent tot el que hem fet, hem de sentir-nos molt orgullosos. La indústria ha canviat tant que jo què vaig a pretendre? Un dia entra un director, un altre dia un altre, hi ha tanta inestabilitat que no puc pretendre que se m'entengui sempre.

Crec que el primer que ha d'apostar per un mateix és un mateix. I després, qui s'hagi de pujar es pujarà. Sóc una artista independent, amb un equip espectacular, però jo vaig apostar per mi, i he hagut de lluitar-ho. M'ha valgut la pena perquè he cantat el que jo he volgut. He hagut de cantar cançons que no m'agradaven. He lluitat molt i m'ha costat les meves llàgrimes, però crec que tots els que passem per algun projecte passem per això.

Des dels inicis del Benidorm Fest s'ha presentat un pack tancat que el públic ha votat per anar a Eurovisió. Tens por que el públic se senti defraudat davant els canvis que puguis fer?

No se sentirà defraudat ningú perquè si es modifiquen coses i és per bé, un està content. He de seure ara amb l'equip perquè és molt aviat, però l'essència estarà aquí. Un quan comença un projecte es va adonant que si fa canvis pot quedar més potent, però això passa amb el temps. Ara portem això d'avantatge, perquè el Benidorm Fest ens servirà en veure-ho davant el públic saber el que podem proposar. No seria el seu fer el mateix que hem fet ara, hem de fer alguna cosa que sorprengui.

| RTVE

Esteu preparats per fer canvis si Eurovisió et diu que hi ha alguna cosa que no pots fer per motius tècnics?

Tindrem opció A, B i C, perquè estem acostumats a ser treballadors. És un esdeveniment i un festival molt potent, no sé fins a quin punt ens posaran moltes pegues amb la proposta. Però després no tindrem cap problema en dir que portàvem alguna cosa que no vam poder fer. Ho compartiré i ho diré.

Part de l'equip de producció de 'Esa Diva' és suec i coneixen molt bé com funciona Eurovisió. Quin serà el seu paper ara?

Ells són productors espectaculars i tenen experiència més que de sobres a Eurovisió i el so d'allà. Ara està tot molt a l'aire, ens hem de seure i parlar, però sóc una persona que m'agrada escoltar. Escolto les propostes, cadascú dona la seva opinió, ho deixo reposar i comencem a prendre decisions.

| RTVE

Has pensat si a Eurovisió portaràs el mateix vestit que a la final del Benidorm Fest?

Com vaig a repetir el vestit? Jo no repeteixo. Portava tres vestits per decidir ja aquí i m'he pogut posar un perquè era el que es podia. I estava del vestit fins al monyo després de posar-me'l en tots els assajos. Jo ni morta em poso el mateix a Basilea.

Sents pressió pel lloc en què puguis quedar a Eurovisió?

La meva feina la tinc claríssima: anar a Basilea, portar una proposta brutal, fer-ho canyó i que tothom digui 'wow'. El lloc no està a les meves mans. Però el llistó el deixarem canyó, d'això m'encarrego jo i el meu equip.

En la roda de premsa has explicat que dimecres vas estar a l'hospital. Com ho vas viure, tenint en compte que faltaven poques hores per participar a la semifinal?

Aquestes coses passen. Pot estar tot perfecte, els assajos espectaculars, però una no és de ferro. No va ser per ansietat, va ser un refredat. També pot ser que per l'estrès se'm baixessin les defenses.

| RTVE

Has parlat dels teus moments més difícils al llarg de la teva carrera. Has pensat en retirar-te en algun d'aquests sots?

Per a mi ara anar al festival d'Eurovisió és un premi, però vinc tenint uns anys esplèndids i unes gires espectaculars. No em puc queixar. Hi ha hagut moments en què ha costat molt, però amb esforç i treball tot s'aconsegueix. Estic en un moment superpositiu i no ho deixaré.

Quatre dones empoderades han guanyat el Benidorm Fest. Quin paper social creus que està tenint el festival a RTVE?

Crec que RTVE ho està fent molt bé, que està promovent música i és superpositiu. És art, és cultura, i m'he de treure el barret. I per a totes les dones que són divines, que cal seguir endavant, i que dives som totes i tots.

"Esa diva" és un tema amb el qual he volgut reivindicar els meus valors, els dels meus pares, perquè jo vaig començar molt petita i amb deu anys ja era número u en molts llocs i mig món, però la meva mare em deia que era igual que la resta de les nenes i que hauria de recollir igual l'habitació. Tots hem de tenir l'oportunitat de ser qui vulguem ser, i no ens hem de trepitjar els uns als altres. Hi ha espai per a tothom i som persones.

Què li diries ara a la Melody que va treure el seu primer àlbum en casset?

Li diria que 'ole tu'. Algun dia explicaré... trauré les meves memòries.