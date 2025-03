Antonio Rossi diu el que molts pensen del concurs de Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos va decidir abandonar aquest diumenge 'Supervivientes' després de poc més de dues setmanes a Hondures. Al plató de 'Vamos a ver', amb Carmen Borrego entre els col·laboradors, han debatut sobre la decisió de la tertuliana. De fet, Antonio Rossi ha assenyalat el repte de Terelu Campos a partir d'ara, mentre que Sandra Aladro ha donat en la clau sobre el costat positiu de la seva experiència.

"Anava amb una missió que era aguantar 21 dies, més que Carmen Borrego l'any passat. Per a mi la missió era conèixer aquesta faceta o cara que l'espectador no està acostumat a veure", assenyalava Joaquín Prat a l'inici del debat de 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'.

"Sens dubte, jo crec que és el millor del concurs de la meva germana, a part que prendre una decisió d'anar ja em sembla una valentia i estar allà siguin els dies que siguin és de valent. Psicològicament, quan estàs a la platja envoltada de gent molt jove, tios cachas i d'uns culs impressionants, et veus cada dia més petita i dius: jo què faig aquí, si no puc fer proves i no tinc cos. Arriba un moment en què intentes superar cada dia sense pensar quan te'n vas, però quan el xip et fa que t'has de marxar és irreversible", explicava Carmen Borrego.

| Mediaset

A més, la germana de Terelu Campos ha defensat amb força el seu paper a 'Supervivientes'. "Crec que ha donat moltíssim contingut, un altre tipus, però són imprescindibles per als realities i a la gent li agrada", explicava a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Antonio Rossi assenyalava el repte de Terelu Campos després de 'Supervivientes': "Estic d'acord amb tu, és veritat que hem vist una Terelu Campos que no està encotillada. Té una imatge completament diferent. Ara cal veure si continua així o si se li oblida en dos dies, no en divuit, si després torna a la tele i continua sent la Terelu Campos de sempre".

"Per la meva experiència et dic que no se t'oblida, perquè tornes aquí, la primera setmana estàs descol·locada i a la setmana ets conscient que has superat moltes coses. A mi psicològicament m'ha ajudat en moltes coses a la meva vida i espero que a ella també li passi", justificava Carmen Borrego.

Sandra Aladro també entrava en el debat i assenyalava el punt negatiu de l'experiència de Terelu Campos a 'Supervivientes': "És molt difícil reptar-se quan no hi ha competició. Sap que faci el que faci no importa perquè no és que es queda una setmana més perquè l'han nominat o no nominat. Davant aquesta no competició tires la tovallola més ràpid".