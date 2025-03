Alessandro Lequio amenaça Carmen Borrego amb destapar la veritat sobre Terelu Campos

Terelu Campos continua en el focus de la polèmica després del seu inesperat abandonament de 'Supervivientes'. La col·laboradora no ha resistit a tan sols dues setmanes de reality i ha decidit posar fi a la seva aventura. Tot això ha estat debatut a 'Vamos a ver', però la tertúlia ha girat quan Alessandro Lequio ha tornat a treure a la llum els rumors del passat sobre Terelu Campos.

"Respecte a l'últim bany de Terelu Campos, amb tot el carinyo, si li treus el cap semblava una velleta que s'estava banyant i això que és més jove que jo. Això no és de la malaltia, és culpa d'un estat de forma que s'ha estat descuidant tota la vida", començava Alessandro Lequio. Unes paraules que no van agradar a Carmen Borrego, que va decidir no entrar: "És la teva opinió i no parlaré d'això":

"Jo estic aquí per opinar, sempre ho he fet i sempre ho faré, estigui qui estigui davant. Si algun dia tu no hi ets, no és culpa meva, però jo seguiré opinant i si hi ets ho faré també", afegia Alessandro Lequio. "No entraré en aquest tema, però em segueixes semblant una mica covard", responia Carmen Borrego, que ha acusat el col·laborador de 'Vamos a ver' de ser més dur quan no hi és ella davant.

| Mediaset

"El que em molesta dels teus arguments és que jo no puc opinar de determinades coses perquè ho desconec i no sé el que hi ha darrere. Això se m'ha dit moltes vegades, però aquí estem tots per opinar del que veiem, tu la primera, i hi ha moltes coses de les persones que no coneixem", s'explicava Alessandro Lequio.

"No sé si t'has confós o t'ho han explicat i t'ho has cregut, però el que no podem explicar és el que no veiem i afirmar que ho hem vist, que és el que a mi em pot molestar", sentenciava Carmen Borrego.

Era llavors quan Joaquín Prat recordava els rumors, que apuntaven que Terelu Campos tenia una secretària que li portava el cendrer pels platós. "Però si hi ha testimonis que ho han vist", aportava Antonio Rossi.

Alessandro Lequio revelarà testimonis a 'Vamos a ver'

| Mediaset

Per la seva banda, Alessandro Lequio mantenia que ha estat present en aquells moments: "No és una història, és una cosa que vaig veure amb els meus propis ulls. Això ho volia parlar demà perquè sé que ve Alejandra Rubio per una mica repartir les coses. És la mare d'Alejandra, per la qual cosa crec que li toca més a Alejandra que a la seva germana".

De fet, Antonio Rossi donava suport al seu company: "Hi ha gent de Telemadrid que diu que així va ser i hi ha testimonis que diuen que així va ser. Igual que jo no hi era, tu tampoc, Carmen".

"Hi ha vegades que s'expliquen les coses amb certa o molta intencionalitat. No és el mateix que tinguis una secretària i en un moment de publicitat puguis prendre't una mica de Coca Cola i li porti el cigarret o el cendrer pel temps que té, a dir que té una persona contractada perquè li porti el cendrer i la Coca Cola. La intencionalitat és una altra", s'explicava Carmen Borrego, confirmant, en certa manera, els rumors.

"Encara que aquesta persona era la seva secretària, pagada per ella i donada d'alta per ella, que no la posava cap productora, li feia el favor de portar-li la Coca Cola. D'aquí a que té una persona esclavitzada portant-li el cendrer crec que hi ha un tros bastant gran", afegia Carmen Borrego.

| Mediaset

En aquell moment, Alessandro Lequio deixava anar la bomba: "Et puc garantir que demà, quan ho parli amb la teva neboda, portaré testimonis de persones que han vist exactament el mateix que he vist jo". "Testimonis malintencionats. Aquí, des de llavors, a Telecinco, no", defensava Carmen Borrego a Terelu Campos.

"A Telecinco hi ha altres persones que no puc posar pel mig que també han vist el que he vist jo. No em piquis perquè no vull fer mal a altra gent, però jo he demanat permís perquè demà pugui llegir els missatges que m'han enviat de gent que han vist exactament el mateix que he dit jo", concloïa Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.