Arturo Sancho desapareix de 'La Promesa' després dels últims esdeveniments al palau

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, se'n va, el que suposa un dur cop per als Luján. Aquest dimarts 25 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Curro va tornar per sorpresa com a lacai: Lorenzo es va burlar, mentre que a Manuel li costava oblidar que són germans. Alonso va intentar tot el possible per retenir Leocadia i va demanar ajuda a Àngela, que es mostrés disposada per així no allunyar-se de Curro. A més, Catalina va intentar convèncer Manuel que no se n'anés a Itàlia fins després del seu part.

D'altra banda, Blanca Palomar es va acomiadar de Manuel, ja que se n'anava, i aquest li va preguntar què opinava de la seva pretensió d'anar-se'n a Itàlia. Candela va amagar a Simona la seva trobada amb el seu fill Antonito, encara que Lope va començar a sospitar que alguna cosa passava. María Fernández va intentar mitigar la seva pena treballant tot i no estar en condicions.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',María Fernández es recupera a la seva habitació del seu desmai i Petra arremet contra ella, mentre Leocadia intenta exercir la seva autoritat sobre ella. Àngela li demana a Curro, que està aclaparat amb el seu rendiment com a lacai, que continuïn amb la seva relació, però aquest s'hi nega. Candela li explica a Lope que ha vist Antonito, el fill de Simona, al refugi.

Per la seva banda, Manuel està molt afectat i arremet contra Curro, en un acte que desencadena una reacció inesperada per part de l'hereu del marquesat. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, se'n va, el que suposa un dur cop per als Luján, que no saben que, en realitat, encara està a prop. El jove hereu busca el consol d'uns vells amics seus i de Jana.

| RTVE

Qui tampoc troba consol és María Fernández, que segueix reclosa a la seva habitació després del desmai sofert. Finalment, Leocadia té la intenció de marxar de 'La Promesa', però això no impedeix que continuï exercint de senyora de la casa, donant instruccions a tort i a dret.