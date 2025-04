Alberto Herrera s'acomiada emocionat després de quedar fora del nou 'Mañaneros'

TVE ha posat punt final a una etapa de 'Mañaneros' amb una edició especial dedicada al Divendres Sant. Un programa que ha servit també com a comiat d'Alberto Herrera com a copresentador. Des d'un set instal·lat a Sevilla, el periodista ha compartit cinc hores d'emissió en directe juntament amb Miriam Moreno, cobrint les principals processons i actes religiosos de tota Espanya.

A partir de dilluns 21 d'abril, l'espai matinal de La 1 es renova amb un nou format sota el nom de 'Mañaneros 360'. La conducció recaurà en Javier Ruiz i Adela González, i l'horari també es modifica, ja que el programa començarà a les 10:35h.

Aquesta transformació implica no només un canvi de nom, sinó també un gir editorial. S'elimina la secció de crònica social i es dona prioritat als continguts d'actualitat política i econòmica, en un moviment estratègic que busca plantar cara a 'Al Rojo Vivo'. Aquesta reorientació ha vingut acompanyada d'una reestructuració de l'equip, que ha deixat fora a diversos col·laboradors i redactors del programa original.

| RTVE

La continuïtat de Miriam Moreno està assegurada, tal com va confirmar el propi programa a través del seu perfil oficial en X. No obstant això, el futur d'Alberto Herrera és, per ara, una incògnita. El seu recorregut a 'Mañaneros' va començar darrere de càmeres, a la redacció, i va ser durant l'estiu quan va saltar al plató, primer juntament amb Ana Prada i posteriorment amb Adela González.

D'aquesta manera, 'Mañaneros' va concloure aquest divendres amb un emotiu comiat en què els presentadors van agrair al públic la seva companyia. "Hem de dir que fins aquí el nostre especial de 'Mañaneros' de Divendres Sant des de Sevilla. Moltes gràcies per acompanyar-nos", va començar Alberto Herrera. "Podríem dir que nosaltres també ens recollim i tornem al nostre temple que és Prado del Rey. Han estat cinc hores en directe recorrent tota Espanya per oferir-los, o intentar-ho almenys, tot el millor d'aquest Divendres Sant", afegia Miriam Moreno.

| RTVE

A aquestes paraules s'hi va sumar Laura Lobo, una altra de les cares que previsiblement també desapareix de 'Mañaneros'. "Em permetreu que doni les gràcies a tot l'equip de TVE i de La Cometa perquè han fet una feina molt dura per oferir-los aquest dia tan meravellós", va dir.

"Un equip que acabem de veure plasmat en aquest cel una mica gris de Sevilla que no ens ha aigualit la festa des d'aquest set a la vora del Guadalquivir al costat de la Torre del Oro per portar-vos la Setmana Santa de tot el país a casa", afegia Miriam Moreno.

Finalment, amb emoció continguda, Alberto Herrera va posar el fermall final: "Ha estat un plaer fer aquest especial amb vosaltres, estem orgullosíssims de tancar així l'etapa del programa. Us deixem amb el Telediari amb Igor Gómez. Dilluns torna 'Mañaneros' una mica abans, 'Mañaneros 360' que comença a les 10:35h, així que fins aleshores passeu un cap de setmana estupend".