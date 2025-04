Preocupació per Frank Cuesta després de ser ingressat per la picada d'una cobra

Frank Cuesta ha estat ingressat en un hospital tailandès després de ser mossegat per una cobra. L'incident va ocórrer mentre realitzava la seva feina habitual amb rèptils, al santuari que dirigeix en aquest país. La notícia s'ha conegut gràcies al creador de contingut Javi Oliveira, que ha publicat una imatge del presentador en llitera, demanant "màxima difusió per alertar sobre la gravetat del cas".

Encara que no és la primera vegada que Frank Cuesta s'enfronta a situacions d'alt risc, el verí de la cobra representa una amenaça considerable per a la salut de qualsevol persona. Més encara en el seu cas, atès que ha esmentat en el passat la seva dificultat per rebre certs tractaments mèdics a causa del seu historial de salut.

"La gravetat del cas" i l'"estat delicat" del presentador, tal com ha informat Oliveira, han encès les alarmes tant a les xarxes socials. En qüestió d'hores, nombroses figures del món de l'espectacle han mostrat el seu suport a l'aventurer.

Per a aquells que el segueixen de prop, el fet que hagi estat mossegat per una cobra no resulta del tot sorprenent. Frank Cuesta conviu diàriament amb algunes de les espècies més perilloses del planeta. El que sí que preocupa especialment en aquest cas és la seva fragilitat mèdica i la incertesa al voltant dels tractaments que pot rebre.

Per ara, no s'ha emès un comunicat mèdic oficial. L'expectativa gira al voltant de les pròximes hores, a l'espera de notícies que confirmin una evolució positiva. Mentrestant, la seva comunitat no deixa d'enviar missatges d'ànim i admiració al "boig de la jungla", apel·latiu amb el qual ell mateix s'ha definit i que, una vegada més, sembla encaixar amb la seva realitat: viure al límit per una causa en la qual creu profundament.