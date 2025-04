'Mañaneros' continua en la seva reestructuració amb l'acomiadament de vuit treballadors

TVE prepara una transformació radical en els seus matins i l'epicentre del canvi és 'Mañaneros'. L'espai matinal s'enfronta a una profunda reestructuració que no només afecta la seva línia editorial, sinó també el seu equip humà. A només uns dies del seu rellançament, previst per al dilluns 21 d'abril, 'Mañaneros' està immers en una tempesta interna marcada per diversos acomiadaments a la redacció.

I és que la nova etapa abandonarà completament els continguts d'entreteniment i corper apostar per un enfocament centrat en l'actualitat. Aquesta decisió respon a l'objectiu de competir directament amb 'Al rojo vivo' de laSexta. Per tant, el redisseny de 'Mañaneros' prescindeix totalment de la secció de cor i se centrarà encara més en la política i els successos.

D'aquesta manera, segons ha avançat Informalia, vuit treballadors de 'Mañaneros' han estat acomiadats en els últims dies.Aquest ajust ha suposat també la sortida de col·laboradors vinculats històricament a aquest bloc del programa. Alguns d'ells, com Lydia Lozano, Raúl Rodríguez i Martín Bianchi, han estat recol·locats a 'La familia de la tele'.

| RTVE

No obstant això, altres com María Eugenia Yagüe no han tingut la mateixa sort i, per ara, no tenen nou destí a la graella de la cadena. Queda per resoldre què passarà amb altres col·laboradors de la secció de cor de 'Mañaneros'. Noms com Alberto Guzmán o Alba Carrillo podrien trobar acomodament en altres espais com 'D Corazón', on actualment ja col·laboren. Tampoc es descarta la seva incorporació al nou magazín de tarda de La 1 que lideren María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua.

El que sí sembla ferm és la voluntat de TVE de reorganitzar la seva graella: deixar l'entreteniment per a les tardes i convertir els matins en una finestra d'anàlisi i actualitat.L'elecció de Javier Ruiz com a nou presentador juntament amb Adela González reforça aquesta aposta. El periodista tornarà a la franja matinal després del final de 'Las Mañanas de Cuatro' per competir directament de nou contra 'Al Rojo Vivo' d'Antonio García Ferreras.