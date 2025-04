Altercat en directe a 'Mañaneros' amb l'agressió d'una okupa a una propietària

Just abans de la seva gran revolució, 'Mañaneros' ha viscut un moment de gran tensió durant el matí del dimecres 16 d'abril. El programa presentat per Adela González, en el seu bloc de successos, estava tractant un tema d'ocupació. El que no esperava ningú de l'equip era que en ple directe apareixeria la mare de la suposada okupa per agredir sense miraments la propietària de l'immoble.

D'aquesta manera, 'Mañaneros' estava tractant el cas d'Isabel, que assegurava que la núvia del seu germà difunt i la seva actual parella han okupat la que és casa seva. La protagonista explicava que l'actual parella de la seva cunyada no se n'anava de casa seva. És per això que un equip de 'Mañaneros' es va traslladar a l'immoble per explicar en directe la història.

No obstant això, enmig del testimoni, se sentien uns crits que venien de l'escala de l'edifici. "Truca a la guàrdia civil, truca a la guàrdia civil, anem a ficar-nos dins", deia ràpidament Isabel en sentir la veu. "Que és la mare de l'okupa! Truca a la guàrdia civil, si us plau", afegia.

| RTVE

"Tranquil·la, tranquil·la", intentava dir Adela González des del plató de 'Mañaneros' per intentar calmar els ànims. No obstant això, les càmeres captaven com una dona arribava al pis i agredia directament la protagonista del reportatge. El reporter i el marit d'Isabel intentaven actuar, però aquesta queia a terra entre crits.

En aquell moment, 'Mañaneros' tallava la connexió i iniciava un debat en plató amb Adela González: "Truquem a la policia, sortim d'allà. Avisem, si us plau. Ha entrat completament en pànic en quant l'ha escoltada".

"El que volem des d'aquí és fer una crida a la calma, a la tranquil·litat. Ara mateix hem trucat al 112, s'està avisant les autoritats perquè medien i es presentin allà. Després connectarem de nou per veure què ha passat i de quina manera s'està solucionant tot això", deia Adela González després d'uns minuts en plató per solucionar l'incident.