La indignació d'Alba Carrillo després de conèixer el seu acomiadament de 'Mañaneros' per la premsa

La transformació de 'Mañaneros' ha agafat per sorpresa a molts, però especialment a dos dels seus rostres més mediàtics: Alba Carrillo i Maestro Joao. Tots dos s'han mostrat visiblement molestos després de conèixer per la premsa que ja no comptaven amb ells en el renovat format matinal. TVE ha anunciat aquest dimarts un gir total en el programa, que passarà a dir-se 'Mañaneros 360' amb la incorporació de Javier Ruiz i es bolcarà en l'actualitat política.

Aquest canvi de rumb ha suposat una autèntica sacsejada interna, com una desena de sortides de treballadors, entre elles les d'Alba Carrillo i Maestro Joao, ara coneguda com Benita. El més dolorós per a alguns és que la notícia va arribar abans per la premsa que des de la pròpia direcció. Per a les col·laboradores, ha estat aquest dimarts quan els responsables els han comunicat les explicacions pertinents, després de ser publicat dilluns als mitjans.

La secció del cor, que ocupava una part essencial del programa, desapareix com a tal. Encara que la porta queda entreoberta per tractar temes puntuals del món rosa, serà el nou magazín 'La familia de la tele' el que assumirà el testimoni de la crònica social. Alguns col·laboradors com Lydia Lozano, Silvia Taulés o Raúl Rodríguez ja tenen el seu lloc assegurat allà, però aquest no ha estat el cas d'Alba Carrillo i Benita Maestro Joao.

| RTVE

Tots dos, que es van incorporar a 'Mañaneros' al gener després del seu pas per 'Bake Off', havien apostat fort per aquest projecte. Per això, el cop ha estat doble: inesperat i sense un futur clar. De fet, segons ha publicat Bluper, els tertulians van mostrar la seva sorpresa i corresponent enfado en un grup intern de WhatsApp en conèixer la notícia inesperada a la premsa.

Malgrat tot, des de TVE no es descarta que puguin ser recol·locats en altres espais. Alba Carrillo, de fet, manté la seva vinculació amb 'D Corazón' i va gravar fa mesos el programa 'Pasa sin llamar' juntament amb Inés Hernand, encara que la seva emissió segueix en l'aire actualment. Per la seva banda, Maestro Joao Benita per ara desapareix de TVE.