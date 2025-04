Màxima preocupació per María Castro després de la seva última trobada a 'La Promesa'

Pia, personatge de María Castro, s'adona que la seva trobada pot tenir conseqüències greus. Aquest dilluns 21 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Adriano, per fi, va conèixer els nadons i Catalina va decidir fer el gran pas i sincerar-se amb el pare dels seus fills. Manuel va conèixer els seus nebots i, encara que això li va remoure la tristesa que tenia dins per la mort de Jana, també el va fer sentir-se feliç.

Teresa va confessar a María Fernández que el pare Samuel va estar darrere de tot l'encobriment que van realitzar els seus companys per protegir-la en el seu moment. Vera va explicar les seves sospites a Teresa: Ana podia haver forçat la desaparició de Dieguito. Curro, seguint el seu pla per descobrir la veritat, va trobar un expert en verins, però la trobada no és com esperaven...

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',la trobada entre Pia, personatge de María Castro, i Rufino surt millor del que esperaven, però la donzella s'adona que pot tenir conseqüències greus. Conseqüent amb la seva recent descoberta paternitat està sent Adriano. No obstant això, de tant estar a 'La Promesa' a deshores, es juga a ser descobert.

María Fernández investiga sobre tot el que va fer Samuel a les seves esquenes per protegir-la quan ho estava passant malament. Particular és la manera en què Manuel intenta buscar un acostament amb Toño, ara que es tenen simpatia. Petra i Santos continuen en la seva particular guerra freda, davant la insistència del noi en lloar la seva mare.