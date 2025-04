Gerro d'aigua freda per a Rocío Suárez de Puga després de l'última arribada a 'Valle Salvaje'

Úrsula comença a guanyar terreny a la seva cosina Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga. Aquest dilluns 21 d'abril, a les 15:50h, els espectadors poden gaudir d'un doble capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Isaac Pazos va tornar a la Casa Gran tot i que Alejo ja havia pres una decisió sobre la seva novel·la. Adriana va conèixer una noia mal educada al camí del poble sense saber que guardava una relació propera amb ella. Es tractava d'Úrsula, neboda de Victoria, a qui la seva tia havia cridat amb un objectiu molt concret.

Leonardo va continuar exercint el seu paper com a nou capatàs de la finca amb una determinació que ningú esperava. No obstant això, el seu veritable objectiu, acostar-se a Bàrbara, va seguir sense complir-se, encara que això estava començant a canviar. Aquesta no va poder evitar sentir-se impressionada per la transformació de Leonardo i els dubtes sobre els seus sentiments van començar a esvair-se.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Úrsula comença a guanyar terreny a la seva cosina Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, no només per la seva bona relació amb Pedrito, sinó pel seu acostament a Rafael amb qui sembla congeniar bé. La sembra ha començat a 'Valle Salvaje' i la pressió augmenta, per la qual cosa Bernardo avisa a Leonardo de la importància d'aquesta etapa. No obstant això, Julio, molest en veure com el seu oncle dona suport al jove, li demana que el pressioni perquè abandoni com més aviat millor.

Per la seva banda, Atanasio, preocupat per Raimunda, fa a Matilde una terrible confessió sobre si mateix. A més, Raimunda comença a veure Matilde amb altres ulls després de descobrir la veritat sobre la seva història. La tensió entre Victoria i Mercedes segueix en augment i ambdues aprofiten qualsevol oportunitat per llançar-se retrets, fins i tot en presència de José Luis.