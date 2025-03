Telecinco prepara una sèrie inspirada en l'escola militar de la princesa Leonor

Després del gran èxit de la recent estrena de 'La Favorita 1922',Telecinco arrenca el rodatge d'una nova sèrie: 'Marusía: Vientos de Honor'. Es tracta d'una ficció que es desenvoluparà a l'Escola Naval Militar de Marín. Ubicada en el marc incomparable de la Ria de Pontevedra, és la institució militar amb més de 300 anys d'història en la qual es formen els futurs oficials de l'Armada Espanyola.

'Marusía: Vientos de Honor' comptarà amb Lucía Jiménez i Alfonso Bassave com a protagonistes. Completen el repartiment Miquel Fernández, Carmen de la Vega, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo i Nacho Nugo, entre molts altres intèrprets.

Produïda per Unicorn Content ('Tardear'), amb el suport de la productora gallega CTV, el rodatge de la sèrie arrencarà el pròxim dilluns 24 de març. 'Marusía: Vientos de Honor' és una creació de Ignacio del Moral ('El Marqués'), Begoña Álvarez ('Desaparecidos') i Laura Belloso ('El Internado').

| Mediaset

D'aquesta manera, 'Marusía: Vientos de Honor' és la primera sèrie que assumeix el desafiament d'acostar-se a l'entorn de l'Armada Espanyola. Buscarà oferir una mirada que ajudi a conèixer millor aquesta institució única, els seus valors i el seu funcionament. També la manera de veure la vida de qui en forma part i la seva enorme capacitat de disciplina i sacrifici.

Tot això ho farà a través de personatges propers, familiars i singulars i d'una sèrie d'històries que compaginen el rigor i el respecte. 'Marusía: Vientos de Honor' comptarà, a més, amb les necessàries dosis de drama, intriga i emoció que exigeix la ficció. Per a això, l'Armada Espanyola proporciona assessorament amb l'objectiu que la història sigui versemblant i realista.

Així és la trama de 'Marusía: Vientos de Honor'

El nou curs comença a l'Escola Naval Militar de Marín marcat per la mort d'una alumna en el curs anterior. Oficialment, es tracta d'un suïcidi; extraoficialment, moltes preguntes han quedat sense resposta. Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), la recentment nomenada comandant directora de l'Escola, no només s'enfronta a les conseqüències del succés, sinó que, a més, ha d'investigar-ne les causes.

Per a això, es veu obligada a col·laborar amb el tinent coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encarregat d'esclarir els fets. La seva presència li fa reviure records traumàtics i enfrontar-se a uns conflictes interns que creia haver deixat enrere.

En paral·lel, Carmela (Paloma Stewart), Jahzara (Edith Martín-Val) i Renata (Carmen de la Vega), tres joves procedents de diferents entorns socials i amb diferents motivacions, ingressen a l'Escola disposades a forjar-se un futur en la Defensa Naval. Allà no només s'enfrontaran a les dificultats acadèmiques i a la rígida jerarquia militar, sinó també a una exigent instrucció i a la pressió psicològica que suposa assumir valors i conductes molt diferents a les de la seva vida anterior. A això s'hi sumen els conflictes derivats de les seves complexes històries personals i les seves fortes personalitats.

Més enllà dels murs de l'Escola, el poble de Marín i la comunitat pesquera de la Ria també tindran presència en les trames. I tant dins com fora de l'Escola, el mar serà escenari i testimoni de les històries i secrets dels personatges. Unes vegades com a aliat generós i altres com a enemic implacable.