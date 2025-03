Gerro d'aigua freda per a Eva Martín després de la mort de Jana a 'La Promesa'

Cruz, personatge d'Eva Martín, ha patit un cop a 'La Promesa' després de ser acusada de l'assassinat de Jana. Tot i que alguns, com Curro, creuen que és innocent i el culpable encara segueix al palau, la marquesa ja ha estat detinguda. El que no esperava el personatge d'Eva Martín era el dur comiat que ha tingut a 'La Promesa', especialment, per les paraules de Manuel, el seu fill.

D'aquesta manera, després de diversos dies tancada, Cruz ha sortit de l'habitació per acomiadar-se dels habitants de 'La Promesa' per acudir al quarter. Tots ells l'estaven esperant a la sortida del palau i van presenciar com la marquesa era emmanillada pel sergent Burdina. Les seves paraules abans de la seva sortida han estat directes per a Manuel: "Fill, no et vas a acomiadar de la teva mare?".

No obstant això, no esperava la dura resposta de Manuel, personatge d'Arturo Sancho: "No sóc el seu fill, que li quedi clar, i no he vingut aquí per escoltar-la. Si estic aquí és per mostrar-li el més absolut dels meus menyspreus i perquè sàpiga que, a partir d'ara, per a mi no existeix. No la nomenaré, no la recordaré, i quan algú mencioni el seu nom diré que no la conec".

| RTVE

"Per a mi tan sols és la dona que ha matat a Jana. La dona que mereix morir sola a la més nauseabunda de les cel·les", sentenciava amb duresa Manuel a 'La Promesa'.

Una altra de les persones molt dures ha estat Martina, personatge d'Amparo Piñero a 'La Promesa': "No s'estranyi, abans o després havia de passar. Mai vaig pensar alegrar-me per les desgràcies alienes, però la seva és tan merescuda i tan buscada que fins i tot em sento bé".

| RTVE

"Ho accepto i ho entenc. Per a vosaltres sóc una assassina i res del que digui servirà de res, però vull que sapigueu que jo no vaig matar a Jana. Esteu equivocats, jo no vaig ser. Encara que ara no ho vulgueu sentir necessito dir-vos que us estimo molt a tots. T'estimo molt, Manuel. Sento molt la teva pèrdua i em faig càrrec del teu dolor", s'acomiadava la marquesa a 'La Promesa' abans d'abandonar el palau per anar a la presó.

"Sergent, emporti-se-la, o no responc. He dit que se la porti!", reaccionava amb ràbia el personatge d'Arturo Sancho.