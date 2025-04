Adéu a 'El Cazador': el concurs desapareix de La 1 sense avís per un motiu de pes

'El Cazador' s'ha acomiadat definitivament de les tardes de TVE. El concurs, presentat per Rodrigo Vázquez, desapareix de la graella abans del que s'esperava després d'un canvi de programació a La 1. RTVE ha decidit apostar pel seu nou format d'actualitat, 'Malas Lenguas', que ha arrencat amb bones audiències.

La decisió arriba després del bon debut del programa de Jesús Cintora, que va aconseguir en la seva estrena un 11,8% de share i 908.000 espectadors sumant La 1 i La 2. Especialment destacable va ser el seu rendiment a La 1, on va marcar un 9,3% i 717.000 espectadors, superant les dades habituals de 'El Cazador'. D'aquesta manera, RTVE ha optat per mantenir l'emissió simultània del nou espai en ambdues cadenes fins al dimecres 16 d'abril. Aquesta estratègia té un objectiu clar: consolidar 'Malas Lenguas' com una oferta sòlida per a la franja de tarda i assegurar la seva visibilitat abans de la seva emissió en solitari a La 2.

Amb aquest moviment, 'El Cazador' queda des d'ara fora de la programació diària. La idea inicial era que s'emetés les pròximes setmanes, fins a l'estrena de 'La Familia de la Tele' el pròxim dimarts 22 d'abril. De fet, encara és possible que el concurs torni per acomiadar-se el dilluns 21, tenint en compte que 'Malas Lenguas' no s'ha anunciat per a aquella tarda a La 1.

| RTVE

No obstant això, el futur del format no està completament tancat. La 1 encara disposa de nombroses entregues gravades de 'El Cazador' i la seva versió Stars, que es desconeix si s'arribaran a emetre. No seria d'estranyar que el concurs de Rodrigo Vázquez sigui reubicat en un nou horari o fins i tot saltés a La 2, on també està previst que s'emeti 'Jeopardy'.

Per la seva banda, Rodrigo Vázquez, conductor del concurs des dels seus inicis, s'ha mostrat caut a l'hora de parlar del destí del programa. "En principi, per part de TVE, sembla un punt, no sé si seguit, però punt i a part. Tenen altres projectes confirmats en cartera i suposo que quan tot estigui llest, li donaran pausa a 'El Cazador'", declarava recentment.